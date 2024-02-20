Казахстанское кино: в Минкультуры озвучили суммы и сообщили о пересмотре условий господдержки

В ведомстве констатировали, что авторы не заинтересованы в продвижении своих фильмов. Более того, есть фильмы, на которые были выделены госсредства, но в прокат они так и не вышли. Поэтому условия предоставления господдержки будут изменены, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

– Министерством культуры и информации принимаются конкретные меры для поддержки отечественной киноиндустрии, регулируемые Законом «О кинематографии». Однако, как показывают результаты анализа, проведенного министерством, представители сферы зачастую не заинтересованы в производстве качественного продукта и его продвижении, – говорят в ведомстве.

Отбором проектов для финансирования занимается Центр поддержки национального кино. За 5 лет его работы профинансировано 103 проекта, из которых завершено производство 97 фильмов различных жанров на сумму 19 млрд тенге. В кинотеатры, телевизионный и онлайн прокат выпущено лишь 23 картины. 27 фильмов, снятых до 2023 года включительно, выйдут в прокат в 2024 году.

– При этом нужно учесть, что для организации проката достаточно получить прокатное удостоверение в министерстве, но как показывает практика, режиссеры стараются снимать картины для участия в фестивалях, конкурсах, производить авторские фильмы, то есть они ставят в приоритет свои личные творческие амбиции, забывая о запросах широкой зрительской аудитории. Объем кассовых сборов, составивший 1,5 млрд тенге, свидетельствует о низкой эффективности проката национальных фильмов. Причиной того, что казахстанский зритель до сих пор не увидел некоторые картины, является незаинтересованность производителей и авторов в прокате, так как в период реализации проектов они уже гарантированно получили свои гонорары, – говорится в пресс-релизе.

Далее ведомство приводит фильмы, которые получили госсредства. Так, ТОО «Турсуновфильм», руководителем которого является режиссёр, писатель Ермек Турсунов, с 2019 по 2021 годы получило 500 млн тенге на производство полнометражного художественного фильма «Бесмойнак». Картина в прокат не вышла.

На съемки документального фильма «Бату. Исторический детектив» кинорежиссера Рашида Нугманова было выделено 192 млн тенге. Проект завершен в 2021 году, но зрители его не увидели.

Проект «Тырналар» кинорежиссера Дамира Манабая, получивший господдержку в размере 422 млн тенге, в прокат до сих пор не вышел. На производство фильма «Хирург» режиссера Ардака Амиркулова было выделено 239 млн тенге, кассовые сборы в кинотеатрах составили всего 1,1 млн тенге.

Финансирование фильма «Боксер» режиссера Акана Сатаева составило 900 млн тенге, сборы от кинопроката не превысили и 25 млн тенге. Картина «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина получила господдержку в размере 500 млн тенге, в прокате фильм собрал 650 тысяч тенге.

На создание художественного фильма «Лето 1941-го года» режиссера Бекболата Шекерова выделено более 697 млн тенге. В прокате картина собрала всего 8,1 млн тенге, что составило 1,1% от общей стоимости. Аналогичная ситуация с фильмом «На старте» режиссера Ернара Нургалиева, который получил от государства 468,5 млн тенге и собрал в прокате всего 15,5 млн тенге или 3,3 % от бюджета. Картина «Схема» режиссера Фархата Шарипова смогла собрать всего 21,8 млн тенге, тогда как на ее производство выделено 300 млн тенге.

– Добавим, что в выделяемой государством на реализацию проектов сумме заложены средства на гонорары режиссеров в размере 10%. Частные кинокомпании игнорируют вопрос дальнейшего проката и продвижения своих кинокартин, но продолжают принимать участие в открытых конкурсах Центра кино с другими проектами и претендовать на государственную поддержку. В случае проигрыша высказывают недовольство, подвергают сомнению объективность и прозрачность отбора проектов, предлагают саботировать результаты конкурса с попытками угрозы вывода на митинг кинематографистов и др, – отмечают в Минкультуры.

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере мультипликации и анимации. Ни один из 8-ми анимационных фильмов, созданных с 2019 года так и не был представлен казахстанскому зрителю. Это такие работы, как «Кенже кыз», на производство которого ТОО «ADAY PRODUCTION» выделено 232,8 млн тенге, «Караван историй» ТОО «Ырысы Ақ Қазақстан» стоимостью 213,9 млн тенге, «Колыбельная» ТОО «Dala Animation» 32,4 млн тенге и другие.

В этой связи ведомство решило изменить подходы развития данной индустрии и пересмотреть условия оказания поддержки кинематографистов. Также при конкурсном отборе будут учитываться эффективность авторов фильма и кинокомпании по уже реализованным фильмам.

– Основной задачей министерства является обеспечение законности и порядка при производстве фильмов. Ведомство уважает свободу творчества, но закон и порядок едины для всех и должны соблюдаться беспрекословно. Также министерство настаивает на том, чтобы единственная государственная киностудия «Казахфильм», которая сейчас оказалась в кризисной ситуации, получила всю необходимую помощь. Предлагаемые совместно с киносообществом законодательные поправки в сфере кинематографии, в том числе и относящиеся к «Казахфильму», необходимы для обеспечения стабильности и развития киноиндустрии страны, – говорится в пресс-релизе.

Предоставление финансовой поддержки киностудии напрямую без участия в конкурсе Центра кино является необходимым шагом для поддержки национального кинематографа. Это позволит студии реализовывать государственные задания, выпускать качественные фильмы и продвигать культуру и историю Казахстана, отмечают в Минкультуры.

Предлагаемый механизм финансирования позволяет продолжить конкурсный отбор кинопроектов среди частных кинокомпаний. Таким образом, конкурентная среда в кинематографической индустрии сохранится, считают в ведомстве.

– Стабильная работа «Казахфильма» позволит производить качественные фильмы, соответствующие национальным и международным стандартам. Это позволит укрепить позиции казахстанского кинематографа на мировой арене и раскрыть потенциал талантливых казахстанских кинематографистов, – говорят в министерстве.

Посмотреть перечень кинопроектов, получивших государственную поддержку с 2019 по 2023 годы включительно, можно здесь.