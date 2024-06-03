В Минторговли новые кадровые назначения

Кадровые назначения
109
Дана Аменова
Корреспондент

Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК сообщила о новых кадровых назначениях, передает Kazpravda.kz     

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и Минторговли

Так, приказом министра Каримов Азамат Кайратович назначен руководителем аппарата ведомства.

Он окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Трудовую деятельность начал в 2014 г. в АО «Казпочта».

2014-2015 гг. - главный специалист Филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис».

2015-2019 гг. - служба в кадрах Службы государственной охраны РК.

2019-2020 гг. - главный специалист Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана.

2020-2021 гг. - главный эксперт Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2021-2023 гг. - руководитель управления Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2023 года заведующий сектором экономического отдела аппарата правительства РК.

С 3 июня 2024 года назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Председателем комитета технического регулирования и метрологии Минторговли стала Жанна Есенбекова.

Есенбекова Жанна Рашидовна родилась 25 февраля 1982 года. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Правоведение».

В 2002-2004 годах начала трудовую биографию в должности ведущего специалиста Департамента юстиции по Карагандинской области.

С 2004 по 2005 год работала главным специалистом юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В том же году перешла на работу в качестве главного специалиста управления финансов Министерства финансов РК.

С 2005 по 2008 год являлась главным специалистом отдела международного сотрудничества и правовой работы управления по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК.

С 2008 по 2012 год – начальник управления мониторинга госнадзора, делопроизводства и государственного языка Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК.

В 2012-2013 годах – руководитель управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2013 по 2015 год возглавляла управление мониторинга и анализа государственного контроля Комитета по техническому регулированию и метрологии МИНТ РК и управление мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии  Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 по 2017 год – руководитель управления внутреннего администрирования Комитета технического регулирования и метрологии  Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2017 году была назначена заместителем председателя Комитета технического регулирования и метрологии  Министерства по инвестициям и развитию РК, в 2018 году переназначена заместителем председателя КТРМ Министерства по инвестициям и развитию РК, в 2019 году - заместителем председателя КТРМ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С апреля 2019 года – заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

#назначения #кадры #Минторговли #Каримов Азамат #Жанна Есенбекова

Популярное

Все
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Почти 40 тонн черешни вернули в Кыргызстан на границе
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
ОПЕК+ продлил действующие квоты на весь 2025 год
Директор футбольного клуба «Жетісу» арестован
Впервые президентом Мексики станет женщина
Дебошир угрожал ножом сотруднику скорой помощи в Астане
Известные артисты балета из Казахстана, России и Китая выступили в Астане
Истязание детей приемным отцом в Шымкенте прокомментировала омбудсмен
Казахстанское кобылье молоко будет доступно в Китае
Четыре автобусных маршрута изменили в Астане из-за ремонта дорог
Антикор отреагировал на видео в соцсетях про полицейских Алматы
Дональд Трамп зарегистрировался в TikTok
40-градусную жару обещают синоптики в Казахстане
Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге
Меры по борьбе с саранчой активизируют в Актюбинской и Костанайской областях
Президент прокомментировал вывод талибов из террористического списка
Мбаппе перешёл в «Реал»
В июне из Нацфонда планируют продать $350-450 млн
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
В Таразе взялись за освещение улиц
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоразведку
Когда наступает старость?
Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Вопросы развития государственного языка рассмотрели на заседании комиссии в Астане
Nomadiq Innovation hub: инновационный IT-хаб открылся в Сингапуре
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Ливневки нужно строить вместе с городом
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»

Читайте также

Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информ…
Сырымбет Каскеев назначен заместителем председателя АСПР РК
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Айбек Дадебай представил нового акима Мангистауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]