В Минторговли новые кадровые назначения

Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК сообщила о новых кадровых назначениях, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и Минторговли

Так, приказом министра Каримов Азамат Кайратович назначен руководителем аппарата ведомства.

Он окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Трудовую деятельность начал в 2014 г. в АО «Казпочта».

2014-2015 гг. - главный специалист Филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис».

2015-2019 гг. - служба в кадрах Службы государственной охраны РК.

2019-2020 гг. - главный специалист Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана.

2020-2021 гг. - главный эксперт Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2021-2023 гг. - руководитель управления Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2023 года заведующий сектором экономического отдела аппарата правительства РК.

С 3 июня 2024 года назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Председателем комитета технического регулирования и метрологии Минторговли стала Жанна Есенбекова.

Есенбекова Жанна Рашидовна родилась 25 февраля 1982 года. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Правоведение».

В 2002-2004 годах начала трудовую биографию в должности ведущего специалиста Департамента юстиции по Карагандинской области.

С 2004 по 2005 год работала главным специалистом юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В том же году перешла на работу в качестве главного специалиста управления финансов Министерства финансов РК.

С 2005 по 2008 год являлась главным специалистом отдела международного сотрудничества и правовой работы управления по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК.

С 2008 по 2012 год – начальник управления мониторинга госнадзора, делопроизводства и государственного языка Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК.

В 2012-2013 годах – руководитель управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2013 по 2015 год возглавляла управление мониторинга и анализа государственного контроля Комитета по техническому регулированию и метрологии МИНТ РК и управление мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 по 2017 год – руководитель управления внутреннего администрирования Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2017 году была назначена заместителем председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК, в 2018 году переназначена заместителем председателя КТРМ Министерства по инвестициям и развитию РК, в 2019 году - заместителем председателя КТРМ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С апреля 2019 года – заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.