В Минтруда назвали фейком рассылку о выплатах лицам, работавшим с 1991 по 2019 годы
Информация о том, что Государственный фонд социального страхования (далее – ГФСС) выплачивает 600 тыс. тенге лицам, работавшим с 1991 по 2019 годы, распространяемая через мессенджеры, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz.
"Система обязательного социального страхования действует в Казахстане с 2005 года, и является дополнительным уровнем поддержки работающих граждан в случаях наступления социальных рисков по утрате трудоспособности, потере кормильца, потери работы, беременности и родов или в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также в связи с уходом за ребенком до наступления возраста 1 года. Во всех вышеперечисленных случаях участник системы соцстрахования получает социальные выплаты из ГФСС в дополнение к социальным пособиям, которые выплачиваются государством", - пояснили в МТСЗН.
ГФСС предупреждает всех граждан не доверять информации из неофициальных источников, и, кроме того, напоминает, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность.