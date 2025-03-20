В Минтуризма обсудили вопросы исполнения поручений главы государства на Национальном курултае

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В совещании приняли участие представители министерства, руководители региональных управлений спорта, подведомственных организаций, а также заместители акимов некоторых ряда регионов.



Были рассмотрены вопросы развития туризма, в том числе план открытия игровых зон для иностранных граждан. Ожидается, что создание таких зон, предназначенных исключительно для иностранных туристов, позволит улучшить туристскую инфраструктуру, увеличить приток туристов и создать дополнительные рабочие места.



Особое внимание было уделено ходу выполнения поручений главы государства, озвученных на IV Национальном курултае. В частности, обсуждались вопросы ремонта футбольных стадионов и развития данного вида спорта. Футбол является массовым и социально значимым видом спорта, который способствует вовлечению детей и молодежи в активный образ жизни. Развитие футбольных программ может стать эффективным инструментом профилактики азартных игр и злоупотребления психоактивными веществами среди молодежи.



Кроме того, на совещании была отмечена возрастающая угроза распространения деструктивных религиозных течений среди молодежи, включая спортивную сферу. В связи с этим подчеркивалась необходимость принятия соответствующих мер для предотвращения распространения радикальных идей и обеспечения стабильности в спортивной среде.