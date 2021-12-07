Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК заявило, что не вносило никаких изменений ни в действующее законодательство, ни в нормативные правовые акты, связанные с размерами порогов минимальной достаточности (далее – ПМД) пенсионных накоплений, установленными на 2022 год, сообщает Kazpravda.kz
Все расчеты производились Единым накопительным пенсионным фондом.
В соответствии с законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» ПМД – это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом регулярных 10% взносов в ЕНПФ, позволит в будущем обеспечить его пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии.
Для обеспечения размера пенсий на уровне, рекомендованном Международной организацией труда (не ниже 40% от утраченного дохода), МТСЗН была разработана Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений (далее – Методика), которая включает следующие показатели:
- годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;
- ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;
- ставка индексации размера минимальной пенсии;
- минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;
- размер прожиточного минимума с учетом индексации, для расчета базовой пенсии в минимальном размере;
- прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;
- начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.
Необходимо отметить, что изменение любого из вышеуказанных показателей автоматически приводит к перерасчету ПМД. В связи с этим МТСЗН до утверждения Методики неоднократно сообщалось (в период с сентября по декабрь 2020 года) о том, что пороги достаточности будут ежегодно пересчитываться.
Проект постановления Правительства РК об утверждении Методики, разработанный МТСЗН, прошел все необходимые процедуры, предусмотренные при принятии нормативных правовых актов:
- 29 ноября 2020 года прошел публичные обсуждения на Портале открытых НПА;
- 4 декабря 2020 года он был размещен на интернет-ресурсе МТСЗН, где в течение 10 дней к нему собирались комментарии и предложения;
- прошел согласование со всеми заинтересованными государственными органами.
Данная Методика утверждена постановлением Правительства РК №1 от 6 января 2021 года.
В соответствии с законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» реализация политики в накопительном сегменте пенсионной системы, в том числе расчет ПМД на основании вышеуказанной Методики, осуществляется единым оператором в лице ЕНПФ. Также законодательно прямо предусматривается обязанность ЕНПФ осуществлять консультативную и разъяснительную работу о своей деятельности.
"Соответственно, МТСЗН не обладает компетенцией, а также не может располагать сведениями, позволяющими как-либо подтвердить достоверность рассчитываемых ЕНПФ порогов минимальной достаточности", - отметили в министерстве.
Напомним, в январе 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», который предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.
Воспользоваться этим правом могут вкладчики, которые за счет перечисления регулярных пенсионных взносов, сформировали накопления, превышающие ПМД. Пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только перечисленные пенсионные взносы, но и полученный инвестиционный доход.