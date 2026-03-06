В Минтуризма предупредили казахстанцев по поездкам на Ближний Восток

Ситуация
0

По информации МИД РК в связи со значительными ограничениями по воздушному пространству, гражданам Казахстана настоятельно рекомендуется  до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается также, что загранучреждения Казахстана в соответствующих странах переведены на усиленный режим работы, на местах оказывается необходимая консульско-правовая помощь согражданам. Актуализируются списки находящихся в регионе граждан, включая транзитные зоны. Созданы оперативные чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить ответы на интересующие их вопросы и актуальную информацию по ситуации.

Туроператорами - участниками системы гарантирования прав казахстанских туристов покрывается размещение организованных туристов в отелях. Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу граждан из зон эскалации. Кроме того, по информации «Туристік Қамқор» - администратора Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма с 28 февраля приостановлена выдача туркодов по турам в страны Ближнего Востока: Иран, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Оман. Ограничения носят временный характер и будут действовать до стабилизации ситуации и подтверждения безопасности пребывания туристов — до принятия отдельного решения.

Туристским компаниям рекомендовано временно не формировать и не реализовывать турпродукты по указанным направлениям до отдельного уведомления. При этом в министерстве отметили, что в отношении туристов, выезжающих в страны Ближнего Востока после 28 февраля, действие Системы гарантирования применяться не будет. По вопросам отмены или переноса туров, а также возврата денежных средств туристам рекомендуется обращаться в туристские агентства, где был приобретён турпродукт. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

