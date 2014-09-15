​В МОН считают невозможным переход на бесплатное обучение в вузах

Общество
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Эльмира Киргеева
Фото с сайта kaznu.kz
В Казахстане невозможен переход на полное бесплатное обучение в вузах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра образования и науки Тахира Балыкбаева.

"Сегодня у нас порядка 30% от общего количества студентов обучаются на гранте, остальные 70% обучаются за свой счет. Поэтому перевести обучение на бесплатную основу для экономики нашей страны будет проблематично. Государство всегда будет выделять госзаказ в определенном объеме – в связи с возможностями и потребностями экономики. При этом мы учитываем, что такие гранты получают дети с особыми достижениями, дети из категорий "Сироты", "Инвалиды", "Сельская молодежь", "Оралманы". Мы будем дальше развивать систему поддержки, но полностью перейти на бесплатное обучение в вузах считаю невозможным", – высказался он на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

В продолжение темы путей обеспечения казахстанцев высшим образованием, Балыкбаев отметил, что сегодня 55% образовательных программ бакалавриата, 70% содержания магистратуры, 100% содержания докторских программ определяют сами вузы.
"Также у нас есть так называемые экспериментальные программы.  Их очень много в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. В новом проекте закона мы хотим расширить уровень академической свободы университетов, и уже тогда вузы, которые имеют свободный статус (сегодня это 10 вузов Казахстана, где есть наблюдательные советы) смогут получить академическую свободу. Мы планируем создать наблюдательные советы во всех вузах Казахстана", – добавил вице-министр.

Он также отметил, что важным моментом является новая система обеспечения качества высшего образования. "В мире известна тенденция, когда вузы не проходят аккредитацию. Мы вводим эту систему аккредитации у себя. Сегодня у нас уже есть 2 аккредитационных агентства и 8 мировых агентств, которые аккредитовывают наши вузы. Сегодня по рейтингу QS (Великобритания) Казахский национальный университет входит в топ–300 университетов, в топ–400 вошел Евразийский национальный университет имени Гумилева, еще 7 наших университетов входят в топ–800", – привел данные Тахир Балыкбаев.

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