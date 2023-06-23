В МВД наградили отличившихся сотрудников и ветеранов полиции

В честь Дня полиции министр внутренних дел Марат Ахметжанов на торжественном собрании наградил отличившихся сотрудников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото пресс-службы МВД РК

Обращаясь к личному составу, глава ведомства выразил особые слова благодарности ветеранам, внесшим вклад в становление и развитие органов внутренних дел, воспитание молодых сотрудников и сохранение славных традиций.

"Отдельного уважения за понимание, терпение и поддержку заслуживают и члены наших семей. Священным долгом для всех сотрудников органов внутренних дел служит память о наших погибших товарищах, кто, не отступив перед смертельной опасностью, до конца остался верным присяге и служебному долгу, охраняя правопорядок и спокойствие в стране", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

МВД является самым крупным и многофункциональным государственным органом, в котором трудятся десятки тысяч сотрудников. В свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел, как и всегда, на боевом посту, на защите закона и правопорядка, отметили в ведомстве.

"Только за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 816 сотрудников органов внутренних дел, 4 628 получили ранения, более 1 779 награждены государственными наградами, 157 из них - посмертно", - добавили в министерстве.

Отметим, сегодня также свой профессиональный праздник отмечают казахстанские госслужащие.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter поздравил с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских.