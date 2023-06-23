Лучших госслужащих года определили в Казахстане

В Агентстве по делам государственной службы подвели итоги конкурса «Лучший государственный служащий года». В этом году для участия в конкурсе подали заявки 609 госслужащих со всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Фото: Kazpravda.kz

По условиям конкурса в нем могут принять участие административные государственные служащие корпуса «Б», имеющие безупречный стаж госслужбы не менее трех лет. Победители конкурса определяются решением региональных и республиканских комиссий. Составы комиссий были сформированы из представителей общественных объединений, НПО, СМИ, независимых экспертов и представителей госорганов.

Участники, предложившие эффективное решение кейсовой задачи путем написания эссе на первом этапе, приглашались на второй этап – структурированное интервью с членами региональной комиссии.

Кандидаты, успешно прошедшие интервью, допускались на республиканский этап. Участники, отобранные на республиканском этапе, выступали перед комиссией с презентацией по решению актуальных вопросов государственной службы и повышению эффективности государственного аппарата.

Финалисты представили ряд предложений по дебюрократизации процессов, запуску специальных жилищных программ, внедрению института дебатов среди госслужащих и развитию цифровых инициатив в регионах, созданию туристских зон и др.

Решением республиканской комиссии отобрано 30 лучших предложений и размещено для открытого онлайн голосования на Telegram-канале агентства «Qyzmet news».

По результатам онлайн голосования и баллов по предыдущим этапам конкурса, решением заседания республиканской конкурсной комиссии определены 10 победителей. Самому младшему из победителей 26 лет, а самому старшему – 39.

Итак, победителями конкурса «Лучший государственный служащий года» признаны следующие участники:

Нургалиева Шолпан Калидуллаевна – руководитель Тупкараганского районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Мангистауской области;

Сауранбаев Мурагер Амангелдиевич – заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел;

Кенжебаев Асхат Амангельдыулы – руководитель управления статистики департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по городу Аксу Павлодарской области;

Сактаган Жарылкасын Талгатулы – главный специалист организационного отдела аппарата акима Карасайского района Алматинской области;

Нурбайкызы Нургуль – главный специалист Байконурского городского суда департамента по Кызылординской области судебной администрации;

Куанбаев Ертай Мубаракович – заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области;

Исабай Ерлан Аскарулы – руководитель отдела системы менеджмента и аналитической работы центральной таможенной лаборатории Комитета государственных доходов Министерства финансов;

Абылкасымов Тамерлан Еркинович – главный инспектор по вопросам координации комиссии по терроризму при аппарате акима Караганды;

Тукибаев Сакен Галымулы – заместитель руководителя аппарата акима Жетысуской области;

Лесбеков Динмухамед Мухамедгапурулы – главный специалист отдела государственного экологического контроля – государственный экологический инспектор по городу Алматы департамента экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Победители конкурса были награждены нагрудным знаком «Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» на мероприятии, посвященном Дню государственных служащих.

Ранее Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликовало цифры о госслужбе Казахстана.