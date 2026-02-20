Казахстанцев просят быть бдительными, чтобы не попадаться на уловки аферистов
Интернет-мошенники получают удаленный доступ к смартфонам граждан через установку вредоносных приложений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК
Как отметили в министерстве, фиксируются случаи распространения вредоносного программного обеспечения, устанавливаемого на мобильные устройства с операционной системой Android.
Злоумышленники используют различные способы заражения:
- рассылка фишинговых ссылок через мессенджеры и социальные сети;
- поддельные мобильные приложения;
- вредоносные приложения под видом фото, видео и документов;
- сообщения от имени государственных органов, банков и служб доставки;
- звонки от имени различных организаций под предлогом участия в акции или розыгрышах, где необходимо установить приложение.
После установки такого программного обеспечения мошенники получают удаленный доступ к устройству. Это может привести к хищению денег со счетов, оформлению онлайн-кредитов, утечке персональных данных и переписки, а также блокировке телефона с требованием выкупа.
Чтобы защитить себя:
- не устанавливайте приложения по просьбе третьих лиц; не сообщайте коды из SMS;
- не переходите по сомнительным ссылкам; проверяйте разрешения приложений; используйте антивирус;
- подключите уведомления о банковских операциях.
Признаки заражения: быстрая разрядка батареи, перегрев устройства и появление незнакомых приложений.
«При подозрении на заражение немедленно отключите интернет, свяжитесь с банком и обратитесь в правоохранительные органы. Будьте внимательны. Цифровая безопасность зависит от каждого из нас», – говорится в тексте обращения МВД.