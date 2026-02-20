В МВД обратились к казахстанцам с Android-смартфонами

Казахстанцев просят быть бдительными, чтобы не попадаться на уловки аферистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Интернет-мошенники получают удаленный доступ к смартфонам граждан через установку вредоносных приложений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Как отметили в министерстве, фиксируются случаи распространения вредоносного программного обеспечения, устанавливаемого на мобильные устройства с операционной системой Android.

Злоумышленники используют различные способы заражения:

- рассылка фишинговых ссылок через мессенджеры и социальные сети;

- поддельные мобильные приложения;

- вредоносные приложения под видом фото, видео и документов;

- сообщения от имени государственных органов, банков и служб доставки;

- звонки от имени различных организаций под предлогом участия в акции или розыгрышах, где необходимо установить приложение.

После установки такого программного обеспечения мошенники получают удаленный доступ к устройству. Это может привести к хищению денег со счетов, оформлению онлайн-кредитов, утечке персональных данных и переписки, а также блокировке телефона с требованием выкупа.

Чтобы защитить себя:

- не устанавливайте приложения по просьбе третьих лиц; не сообщайте коды из SMS;

- не переходите по сомнительным ссылкам; проверяйте разрешения приложений; используйте антивирус;

- подключите уведомления о банковских операциях.

Признаки заражения: быстрая разрядка батареи, перегрев устройства и появление незнакомых приложений.

«При подозрении на заражение немедленно отключите интернет, свяжитесь с банком и обратитесь в правоохранительные органы. Будьте внимательны. Цифровая безопасность зависит от каждого из нас», – говорится в тексте обращения МВД.

 

#мошенники #смартфоны #Android

