Фото: ДП Акмолинской области
Общество
В МВД объяснили, почему перестали выкупать оружие у населения в ряде регионов РК
Диасов Ораз
корреспондент

Представитель Министерства внутренних дел Казахстана Актоты Боранова на брифинге в ведомстве сообщила, что в семи регионах республики освоили все деньги, предназначенные для акции по выкупу оружия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В связи с освоением выделенных денежных средств акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ приостановлена в городах Нур-Султане, Шымкенте, а также Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях», – сказала представитель МВД РК Актоты Боранова.

Эта акция проходит по стране с 25 апреля для профилактики правонарушений с применением огнестрельного оружия.

На эти цели, по ее словам, из республиканского бюджета было выделено более 88 млн тенге. За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния.

«За три месяца акции в органы внутренних дел поступило более тысячи заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 1 288 единиц огнестрельного оружия и почти 10 тысяч патронов к нарезному оружию. Предварительная сумма выплат за сданные предметы вооружения составляет 85 млн тенге. Все сданное оружие проверяется по учетам ИБД «Зарегистрированное оружие» и «Криминальное оружие», проходит криминалистическую экспертизу», – резюмировала спикер.

Популярное

Все
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Газификация шагает по Казахстану
«Орталық»: задел на перспективу
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Любимому доктору – 80
Немного слез и много любви
С широко закрытыми глазами
Вникнуть и решить
Дороги станут лучше в Алматы
Анна – в финале
Проверки дают результат
Ради безопасности
Подготовка к саммиту ШОС
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Полиция «накрыла» аферистов
Медали из Италии
Верните городу архитектора!
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Общество
Причины всплеска киберпреступности в Казахстане назвали в М…
Общество
Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане 2-4 августа
Общество
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дал…
Общество , ООН
Представлен прогноз по численности населения Казахстана к 2…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]