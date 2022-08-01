В МВД объяснили, почему перестали выкупать оружие у населения в ряде регионов РК

Представитель Министерства внутренних дел Казахстана Актоты Боранова на брифинге в ведомстве сообщила, что в семи регионах республики освоили все деньги, предназначенные для акции по выкупу оружия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В связи с освоением выделенных денежных средств акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ приостановлена в городах Нур-Султане, Шымкенте, а также Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях», – сказала представитель МВД РК Актоты Боранова.

Эта акция проходит по стране с 25 апреля для профилактики правонарушений с применением огнестрельного оружия.

На эти цели, по ее словам, из республиканского бюджета было выделено более 88 млн тенге. За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния.

«За три месяца акции в органы внутренних дел поступило более тысячи заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 1 288 единиц огнестрельного оружия и почти 10 тысяч патронов к нарезному оружию. Предварительная сумма выплат за сданные предметы вооружения составляет 85 млн тенге. Все сданное оружие проверяется по учетам ИБД «Зарегистрированное оружие» и «Криминальное оружие», проходит криминалистическую экспертизу», – резюмировала спикер.