В МВД рассказали, на что должны обратить внимание родители подростков

В Министерство внутренних дел сообщили, что за восемь месяцев текущего года полицией задержано 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полиции рассказали о случаях, когда закладки совершались 14-летними подростками, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми.

«В зоне особого внимания находятся старшеклассники и студенты 1-2 курсов, которые начинают самостоятельную жизнь вдали от родителей. Полиция имеет дело уже со свершившимися фактами, после чего для задержанных подростков возникают неотвратимые правовые последствия. В этой связи мы призываем вас обязательно поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков. Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков», - сказали правоохранители.

Они добавили, что родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось число прогулов, сменился круг общения.