В МВД рассказали, на что должны обратить внимание родители подростков

Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

В Министерство внутренних дел сообщили, что за восемь месяцев текущего года полицией задержано 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полиции рассказали о случаях, когда закладки совершались 14-летними подростками, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми.

«В зоне особого внимания находятся старшеклассники и студенты 1-2 курсов, которые начинают самостоятельную жизнь вдали от родителей. Полиция имеет дело уже со свершившимися фактами, после чего для задержанных подростков возникают неотвратимые правовые последствия. В этой связи мы призываем вас обязательно поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков. Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков», - сказали правоохранители.

Они добавили, что родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось число прогулов, сменился круг общения.

«Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть регулярные перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Совокупность этих факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска. Первым признаком того, что подросток занимается распространением наркотиков, служит большое количество денег, дорогие покупки. Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне и мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах, распределительных будок, записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайт или набором цифр, а также свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а по отдельным составам преступлений – с 14 лет», – отметил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

#полиция #наркотики #подростки

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