Требования по тонировке стекол авто разъяснили в МВД

Подробнее об этом вопросе рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
По ее словам, согласно ПДД транспорт должен отвечать требованиям технических регламентов.
«Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» были установлены требования к передней обзорности. Первое. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.
Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло», – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
Также она добавила, что затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.
Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей, пояснила инспектор.