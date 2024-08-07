Требования по тонировке стекол авто разъяснили в МВД

Подробнее об этом вопросе рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По ее словам, согласно ПДД транспорт должен отвечать требованиям технических регламентов.

«Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» были установлены требования к передней обзорности. Первое. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол. Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло», – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Также она добавила, что затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.

Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей, пояснила инспектор.