Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия с государственными органами по комплектованию подразделений, а также проанализировали проблемные аспекты, возникающие в ходе призывной кампании.

Согласно утверждённому плану, в период с 22 мая по 30 июня 2025 года в ряды Национальной гвардии РК будет призвано более 7 тысяч человек. Из них порядка 5 000 новобранцев будут направлены в воинские части, выполняющие задачи по охране общественного порядка в крупных городах и областных центрах страны.

Особая роль в обеспечении внутренней безопасности и стабильности отведена военнослужащим срочной службы воинских частей 5573 (г. Астана), 5571 (г. Алматы) и 5574 (г. Туркестан). Ежедневно личный состав указанных подразделений задействуется в охране правопорядка, сопровождении и охране мероприятий государственного, общественно-политического и культурно-массового значения. В связи с возросшими требованиями к оперативности и выносливости личного состава, в эти части призывники будут отбираться с учётом физических параметров, отдается предпочтение молодым людям ростом 175 см и выше.

В ходе совещания представители войск правопорядка подчеркнули важность тесного и скоординированного взаимодействия с местными исполнительными органами, Департаментами по делам обороны и правоохранительными структурами. Эффективное межведомственное сотрудничество является ключевым фактором успешного проведения призыва, своевременного формирования команд и устранения возникающих трудностей в процессе отбора и отправки военнообязанных.