В национальном музее Франции покажут уникальные артефакты из Казахстана

Международное сотрудничество , Культура и общество
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

6 ноября 2024 года под патронажем глав государств Казахстана и Франции в Национальном музее азиатских искусств – Гиме (Париж) откроется выставка «Казахстан: Сокровища Великой степи» из коллекции Национального музея РК и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Скриншот видео телеканала 24.KZ

Выставка продлится до 24 марта 2025 года.

Казахстан уделяет большое внимание развитию культурно-гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Одним из важных направлений взаимодействия в этой сфере является популяризация историко-культурного наследия.

Выставка исторического наследия Казахстана в Музее восточных искусств, который обладает самой крупнейшей в Европе коллекцией азиатского искусства, в том числе несколькими культурными артефактами Казахстана, станет знаковым событием в мире искусства.

Цель выставки: продемонстрировать европейской и французской общественности многовековую историю и богатейшую культуру Казахстана, акцентировав внимание на преемственность и самобытность культурного кода казахского народа посредством иммерсивного сопровождения музейных артефактов.

В экспозиции будут представлены 35 редких артефактов, проливающих свет на ключевые периоды истории Казахстана (от ІІІ тысячелетия д.н.э. до XVIII века).

Экспозиция состоит из следующих 5 разделов:

- Тобольский мыслитель, Ботайская культура и доместикация лошади;

- Золотой человек. Возникновение первых сакских государств;

- Каменные изваяния. Средневековый Казахстан в период тюркской гегемонии;

- Светильники из мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. Развитие ислама;

- Чапан Казыбек бия. Казахское ханство и возникновение современного Казахстана.

В церемонии открытия примут участие видные государственные политические деятели Казахстана и Франции, представители дипломатического корпуса, культуры и искусства, научное и студенческое сообщество, а также казахская диаспора в Европе.

 

#Казахстан #Франция #выставка #музей

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