Фото: Минкультуры

В Национальной академической библиотеке РК состоялось торжественное открытие уголка эстонской литературы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Мероприятие прошло в рамках государственного визита Президента Эстонии Алара Кариса в Казахстан.

В церемонии приняли участие Президент Эстонии Алар Карис, первая леди Эстонии Сирье Карис, министр культуры и информации РК Аида Балаева, представители дипломатического корпуса, казахстанские и эстонские деятели литературы и искусства и другие официальные лица.

«Казахстан и Эстония имеют схожие литературные истоки. Традиционные народные формы, - в Казахстане это айтыс, - стали богатой основой для становления литературы и письменного языка. Когда-то изобретение печатного станка кардинально изменило мир так же, как и сегодня его меняет искусственный интеллект. Но, двигаясь вперёд, важно сохранять ценности прошлого, такие, как айтыс и книги. Желаю, чтобы новый эстонский книжный уголок стал местом дружеских встреч и увлекательных открытий», - отметил глава Эстонии в своем приветственном слове.

Приветствуя Алара Кариса, его супругу Сирье Карис и гостей мероприятия, Аида Балаева поздравила присутствующих со значимым культурным событием.

«Сегодня мы стали свидетелями события, имеющего глубокий символический смысл для отношений между Казахстаном и Эстонией. Это часть долгосрочной и значимой инициативы, которая объединяет страны и народы, благодаря силе письменного слова и духовной культуры. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, в стенах которой мы сейчас находимся, располагает более чем сотней ценных изданий по эстонской литературе и произведений эстонских авторов. В их числе труды выдающихся писателей Эстонии, таких как Юхан Смуул, Пауль Куусберг и Яан Кросс. Мы рады возможности ближе познакомиться с богатой литературной традицией Эстонии», - сказала Аида Балаева.

По словам министра, открытие уголка эстонской литературы, несомненно, станет новым шагом на пути укрепления культурных связей между Казахстаном и Эстонией, и будет способствовать дружескому диалогу народов обеих стран. В новом уголке представлены произведения классиков и современных авторов Эстонии, иллюстрированные издания для детей, переводы казахских произведений на эстонский язык, а также труды эстонских писателей, переведенные на казахский язык. На выставке представлено около 320 изданий, из которых более 200 книг были переданы эстонской стороной. Остальная часть книжного фонда – это издания из Национальной академической библиотеки РК на эстонском, русском и английском языках, посвященные эстонской литературе и ее авторам.

В их числе эстонский перевод всемирно известного романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, а также произведения известных эстонских писателей - Антона Хансена Таммсааре, Янна Каплинского, Андруса Кивиряхка и других авторов. Проект реализован при поддержке Посольства Эстонии в Казахстане и приурочен к 500-летию первой книги, напечатанной на эстонском языке. Он направлен на продвижение эстонской культуры, языка и литературного наследия. В дополнение к уголку литературы на мероприятии была представлена выставка комиксов. Экспозиция включает 12 ключевых сюжетов, каждый из которых отражает важную веху в литературной традиции Эстонии.

Выставка будет открыта до 30 ноября 2025 года. В рамках ряда ознакомительных мероприятий первая леди Эстонии в сопровождении Аиды Балаевой посетили Музей искусств, ознакомившись с коллекцией национальных музыкальных инструментов, а также образцами казахской национальной одежды и головных уборов. Особые чувства Сирье Карис вызвал концерт-лекция музыкального коллектива Joshy Qazaq National Group, участники которого самостоятельно изготавливают инструменты, сочиняют и исполняют музыкальные произведения в традиционном стиле.