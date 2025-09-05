Фото: Международное общество «Қазақ тілі»

В конференции приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, генеральный директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им. Шайсултана Шаяхметова Мақпал Жумабай, а также ученые и эксперты. Представители управлений образования и специалисты по языковой политике из всех регионов страны подключились онлайн.

В ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы науки, образования, технологий, языковой политики и цифрового развития, речь шла и о роли и перспективах государственного языка в современном научно-цифровом пространстве.

Президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы представил проект «TTS» (Text-to-Speech), призванный поднять на новый уровень озвучивание текстов на казахском языке. Инициатива предусматривает включение казахского звукового фонда в экосистему искусственного интеллекта для широкого применения в науке и технологиях. Модель казахской речи будет размещена на международной платформе Hugging Face.

В рамках конференции Международное общество «Қазақ тілі» совместно с центром «Тіл-Қазына» официально запустило проект «Ұлттық диктант». Его цель – развитие культуры письменной речи, формирование навыков грамотного письма и укрепление национальной идентичности посредством языка. Диктант проводится в офлайн- и онлайн-форматах, участие бесплатное и доступно всем желающим.

По завершению конференции собравшиеся приняли участие в диктанте. Текст озвучила известная телеведущая Кымбат Досжан. Материал был выбран из произведений классиков казахской литературы. Участники диктанта оценок не получают – каждый человек проверяет свою грамотность самостоятельно.

Пройти онлайн-диктант можно на странице проекта «Национальный диктант» на платформе www.til.kz в любое время и в любом месте. Все участники получают электронное благодарственное письмо и бесплатную подписку на платформу KITAP.

Итоги проекта будут подведены до конца года. Национальный диктант планируется проводить ежегодно.