В небо Астаны запустили 10 тысяч залпов салюта

В столичном Ботаническом саду прогремел праздничный салют, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

Более 10 тысяч человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. В течение 5 минут в небо произвели 10 тысяч залпов фейерверков высотой от 60 до 250 метров. Протяженность составила 500 метров.

Салют был организован за счет частных спонсорских средств.

Напомним, 6 июля, в 18:00 часов на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт «Open Air». По завершению концерта планируется проведение светового шоу дронов. Ориентировочное время запуска в 22:15(22:30) часов.