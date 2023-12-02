В незаконном выпасе скота в заповеднике уличены инспекторы

На территории заповедника содержались более 700 лошадей, принадлежащие близким родственникам инспекторов, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Акмолинской области

Прокуратурой Акмолинской области установлены нарушения режима охраны особо охраняемой территории непосредственно инспекторами и руководством Коргалжынского государственного природного заповедника Комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает прокуратура региона.

На особо охраняемой территории организовано незаконные сенокошение и выпас скота с согласия руководства непосредственно инспекторами заповедника, уполномоченными на охрану заповедного режима.

В результате заповеднику причинен значительный вред.

На территории заповедника содержались более 700 лошадей, принадлежащие близким родственникам инспекторов.

За нарушение заповедного режима и использование полномочий вопреки интересам службы 3 инспекторов уволены, в том числе руководитель отдела по защите природных комплексов.

В отношении руководства заповедника проводится служебная проверка.

