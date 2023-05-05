В НИШ опровергли информацию о продаже выпускникам материалов к экзаменам

Фото: instagram.com/anuar_zhangozin

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о продаже материалов к экзаменам, которые сдают выпускники НИШ. Председатель правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" Ануар Жангозин опроверг эту информацию, передает Kazpravda.kz.

"Хочу отметить, что данная информация не соответствует действительности. Любые экзаменационные материалы для проведения процедур оценивания учеников в наших школах разрабатываются в соответствии с международными стандартами. При их разработке соблюдаются меры конфиденциальности и безопасности, что исключает любую возможность утечки.

В связи с этим АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" призывает не поддаваться на провокации. Мы придерживаемся строгих принципов честности и прозрачности в обучении наших учеников и абсолютно не одобряем любые формы мошенничества, включая продажу якобы наших экзаменационных материалов.

Также хочу подчеркнуть, что подобные действия будут рассматриваться, как серьезное нарушение наших правил, и могут привести к немедленному исключению/увольнению из учебного заведения и последующему привлечению к ответственности на законодательном уровне", - написал Жангозин в Instagram.