В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников

Образование
82
Инеш Бержанова
редактор отдела Общество

В преддверии 1 сентября в Министерстве просвещения проинформировали о том, что 4,1 млн детей будут учиться в более чем 8 тыс. школ. Из них 232 тыс. учеников – выпускники 11-х классов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, за два года количество трехсменных школ в Казахстане сократилось в три раза. И теперь в одну смену работают почти 3 тыс. общеобразовательных учебных заведений.

В регионах идет строительство 232 школ на 267 тыс. мест. А к началу 2025–2026 учебного года планируется ввести в эксплуатацию 83 новые школы. До конца года завершится строительство еще 111 организаций общего среднего образования.

Повсеместно реализуется и масштабная программа реновации, которой в этом году охвачено 245 учебных заведений на 190 тыс. учащихся, и почти 60% из них расположены в сельской местности. К началу нового учебного года завершатся работы в 127 школах.

#школа #школьники #первоклассники #1 сентября

Популярное

Все
Завтра - День шахтера!
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Главный документ нашей Независимости
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В погоне за «зайцами»
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
«Врата ада» могут погаснуть
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Путь к цифровой независимости
Правовой квест для молодежи
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Роналду забил по 100 голов за четыре разных клуба и сборную
Король Иордании посетит Казахстан
Фундамент Независимости
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя

Читайте также

В Астане в первый класс пойдет около 31 тысячи учеников
«Келешек мектептері»: в Костанайской области строят шесть …
В Кызылординской области решили проблему школьной «трехсмен…
«Школу будущего» показали в Жамбылской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]