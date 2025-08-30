По данным ведомства, за два года количество трехсменных школ в Казахстане сократилось в три раза. И теперь в одну смену работают почти 3 тыс. общеобразовательных учебных заведений.

В регионах идет строительство 232 школ на 267 тыс. мест. А к началу 2025–2026 учебного года планируется ввести в эксплуатацию 83 новые школы. До конца года завершится строительство еще 111 организаций общего среднего образования.

Повсеместно реализуется и масштабная программа реновации, которой в этом году охвачено 245 учебных заведений на 190 тыс. учащихся, и почти 60% из них расположены в сельской местности. К началу нового учебного года завершатся работы в 127 школах.