В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали

Это был прорыв

Этот фильм разом выдвинул режиссера Рустема Абдрашова, за плечами которого были только две дебютные работы – «Остров возрождения» и «Құрақ көрпе», в разряд зрелых мастеров.

Действие картины разворачивается в 1949 году в Казахстане. На забытом полустанке останавливается поезд с этапируемыми ссыльными, из вагонов выгружают умерших в пути людей. Среди них и дед 7-летнего Сашки (Дален Шантемиров). Ссыльные, чтобы он не умер в пути от голода, советуют ему притвориться мертвым и выгружают его вместе с телом деда. Старик Касым, который должен забирать трупы, рискуя жизнью, спасает мальчишку. Так москвич Сашка (Касым, чтобы обмануть духов, называет его Сабыром) оказывается в интернациональном ауле, где живут казахи, ссыльные поляки и русские. Жизнь Сабыра-Сашки охранят не только Касым, но и ссыльная Верка (Екатерина Редникова). Чтобы милиционер Балгабай (Бахтияр Кожа) не донес начальнику спецкомендатуры (Александру Баширову) о появлении в поселке еврейского мальчика, она уступает его домогательствам.

– Три мира представлены в фильме, – говорит киновед Гульнара Абикеева. – Старик Касым – олицетворение казахского народа, который на своих плечах вынес годы тяжелых репрессий и приютил у себя людей разных национальностей. Маленькому Сашке он кажется воплощением Вселенной: «Касым-ата, ты, наверное, сильнее Бога».

Мир этого мудрого старика – степь, дом, дерево, конь, домбра, бақсы, молитва. Мир Сашки разделен на до и после. До были поезд, вагон, дед, смерть, закрытые глаза, после – степь, бақсы, тюбетейка, продажа кипятка вместе с другими детьми, игра с белым козленком, которого он хочет отправить в подарок товарищу Сталину в надежде, что «друг детей» и «отец народов» освободит за это его репрессированных родителей. И снова поезд – Касым отправляет его к родственникам в Киев, потому что мальчику здесь не выжить.

Мир Сталина – страшная эпоха с портретом вождя на поезде, с доносами, депортированными народами, лагерями для репрессированных, с военными и звериными законами.

Фильм называется «Подарок Сталину», потому что мало кто знал о том, что к 70-летию вождя судьба целого народа была отдана в «подарок Сталину», когда было решено сделать Казахстан ядерным полигоном. В тот день, когда праздновали юбилей Сталина, поселок в степи накрыла волна от первого ядерного взрыва. За день до этого Касым, посадив Сашку на поезд, приходит домой, ложится и подвязывает подбородок платком, как это делают мертвецам. Эта сильнейшая метафора, по словам Гульнары Абикеевой, олицетворяет гибель живых людей.

Фильм поставлен по воспоминаниям израильского писателя Давида Маркиша. По его словам, фильм автобиографичен, но не в деталях. Отец Давида, советский писатель Перец Маркиш, во время Второй мировой войны был членом президиума Еврейского антифашистского комитета. В январе 1949 года он был арестован, ему было предъявлено обвинение – измена родине. Семью писателя сослали в Казахстан, а его самого расстреляли в 1952 году.

– Нашей семье или, как говорили в России, всей домовой книге (кто прописан в квартире) – маме, мне, брату, двоюродному брату, тетке – без всякого суда дали 10 лет ссылок, – вспоминал Давид Маркиш. – Приговор объявили за месяц и 5 дней до смерти Сталина, 1 февраля 1953 года.

Перец Маркиш был реабилитирован в ноябре 1955 года, и семья смогла вернуться в Москву. Давид Маркиш в 1972 году эмигрировал в Израиль. Но куда бы ни закинула его судьба, он всегда с теплотой вспоминал о человечном к себе отношении и гостеприимстве казахов: «Еще во время войны Казахстан принял два миллиона беженцев. – Многие из них остались в Казахстане. Казахи ведь приняли этих людей не просто гостеприимно, но и будучи по складу своего национального характера очень открытым, доб­рожелательным, отзывчивым, этот народ, что называется, не навязывал свой мир и менталитет. «Какому богу молишься, чем на хлеб зарабатываешь, – это личное дело каждого, – говорили здесь. – Главное – человечность».

«Подарок Сталину» снят на частной киностудии «Алдонгар продакшн» в рекордные 45 дней. Профинансировал картину бизнесмен Борис Чердабаев.

– Даже и не знаю, найдутся ли теперь такие люди, которые могли пойти на это – дать деньги на авторское кино, – призналась продюсер картины Алия Увальжанова. – Сейчас все хотят только коммерческое кино. Для меня эта картина дорогая во всех смыслах. Был такой ­момент, когда в силу объективных обстоя­тельств главного продюсера Бориса Чердабаева не было в стране, а картину уже запросил Бусанский кинофестиваль, а еще за «Подарок Сталину» боролся МКФ в Карловых Варах… Сроки поджимают, а финансов нет. Чтобы перекрыть эти дыры, я на свой страх и риск заложила родительский дом. К счастью, все закончилось хорошо – наш шанырак из залога освободили. Осознание, что я рисковала, что старики-родители могли остаться на улице, пришло потом. Когда «Подарок Сталину» открывал 13-й Бусанский кинофестиваль, я поехать не смогла – у меня отец был тяжело болен. Чтобы отправить туда съемочную группу, под честное слово заняла деньги – 25 тысяч долларов. Актеры дважды проходили по красной дорожке, им рукоплескали пять тысяч зрителей, которые смот­рели фильм на открытии фес­тиваля. При этом билеты были проданы за семь минут. «Подарок Сталину» стал первой картиной из Казахстана, которая открывала мировой фестиваль. Потом уже другие картины открывали другие фестивали, но на тот ­момент это был прорыв.

Мировая премьера «Подарка Сталину» состоялась осенью 2008 года на церемонии открытия МКФ в Бусане (Южная Корея). За 20 лет истории существования самого крупного в Азии кинофес­тиваля это был единственный случай, когда он открывался казахстанской лентой. После этого «Подарок Сталину» завоевал «Сарматского Золотого льва» (Гран-при) в Баку, был приглашен на кинофестивали в Америку – Бостон, Нью-Йорк, Калифорнию, Сиэтл. Четыре года назад, 2 мая 2018 года, посольство Казахстана в США передало фильм «Подарок Сталину» в дар мемориальному Музею Холокоста в Вашингтоне. Осенью 2019 года на кинорынке в Лос-Анджелесе Алие Увальжановой удалось заключить сделку с американской дистрибьюторской компанией – они приобрели «Подарок Сталину».

– Теперь картина выходит на платформе Аmazon, – говорит она. – «Подарок Сталину» очень любят за границей – в Европе, Израиле, США… Нам с главным продюсером, бизнесменом Борисом Чердабаевым по счастливому стечению обстоятельств удалось привлечь к съемкам картины по-настоящему звездных людей. Кроме режиссера Рустама Абдрашова, оператора Хасана Кыдыралиева и актеров – Нуржумана Ихтымбаева, Бахтияра Кожи, Ерболата Тогузакова, Екатерины Редниковой, Александра Баширова, это еще знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси, оскароносный Рустам Ибрагимбеков, которые выступили в качестве советников, а Павел Финн, автор сценария, приезжал на съемочную площадку из Израиля.