От детской литературы до произведений современных авторов. В Нью-Дели на международной ярмарке посетителям представили книги казахстанских авторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео / 24.kz

Это одна из крупнейших площадок Азии, где писатели, издатели и переводчики находят новых партнёров. В этом году организаторы уделили особое внимание участникам из других стран. Казахстанская экспозиция оказалась в центре внимания. В этом году особое внимание посетителей книжной ярмарки в Нью-Дели привлекла казахская литература. Национальный стенд Казахстана вобрал в себя лучшие произведения: здесь классические и современные книги, а также издания, рассказывающие об истории и культуре страны. Интерес к экспозиции, по словам организаторов, проявили не только издатели и переводчики, но и студенты ведущих индийских университетов.

- Сегодняшняя выставка в Дели вызвала большой интерес со стороны индийских студентов. В частности, было много вопросов от представителей Делийского университета, Университета Джавахарлала Неру, Университета Ганди и других учебных заведений. Большинство вопросов касалось истории Казахстана. Сегодня на выставке представлены книги по истории страны – пятитомная «История Казахстана» на казахском языке, издание о нематериальном культурном наследии Казахстана, а также труды Мырза Хайдара Дулати, - рассказал доктор исторических наук Саттар Мажитов.

Международная ярмарка в Нью-Дели проводится уже на протяжении более полувека и считается одной из крупнейших в Азии. Кроме того, Индия входит в тройку мировых лидеров по объему книжного рынка, поэтому участие в этом событии открывает новые возможности для продвижения казахской литературы за рубежом.

- В последние годы мы представляем две антологии, изданные Кембриджским университетом, в которые вошли произведения казахстанских авторов XX – XXI веков. Первая антология посвящена прозе, вторая – поэзии, - говорит филолог Айнур Ахметова. - На выставке представлены книги казахских авторов на английском языке, а также произведения Абая на хинди. Это важный шаг для дальнейшего продвижения казахской литературы и культуры на международной арене, - отметил писатель Алишер Рахат.

Международная книжная ярмарка в Нью-Дели продлится до 18 января. В подготовке и проведении экспозиции приняли участие Министерство культуры и информации, Национальная библиотека и Посольство Казахстана в Индии. По мнению организаторов, такие проекты помогают знакомить зарубежную аудиторию с казахской литературой и укрепляют культурные связи между странами.