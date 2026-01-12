В Нью-Дели представили казахскую литературу

Литература
158

От детской литературы до произведений современных авторов. В Нью-Дели на международной ярмарке посетителям представили книги казахстанских авторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео / 24.kz

Это одна из крупнейших площадок Азии, где писатели, издатели и переводчики находят новых партнёров. В этом году организаторы уделили особое внимание участникам из других стран. Казахстанская экспозиция оказалась в центре внимания. В этом году особое внимание посетителей книжной ярмарки в Нью-Дели привлекла казахская литература. Национальный стенд Казахстана вобрал в себя лучшие произведения: здесь классические и современные книги, а также издания, рассказывающие об истории и культуре страны. Интерес к экспозиции, по словам организаторов, проявили не только издатели и переводчики, но и студенты ведущих индийских университетов.

- Сегодняшняя выставка в Дели вызвала большой интерес со стороны индийских студентов. В частности, было много вопросов от представителей Делийского университета, Университета Джавахарлала Неру, Университета Ганди и других учебных заведений. Большинство вопросов касалось истории Казахстана. Сегодня на выставке представлены книги по истории страны – пятитомная «История Казахстана» на казахском языке, издание о нематериальном культурном наследии Казахстана, а также труды Мырза Хайдара Дулати, - рассказал доктор исторических наук Саттар Мажитов.

Международная ярмарка в Нью-Дели проводится уже на протяжении более полувека и считается одной из крупнейших в Азии. Кроме того, Индия входит в тройку мировых лидеров по объему книжного рынка, поэтому участие в этом событии открывает новые возможности для продвижения казахской литературы за рубежом.

- В последние годы мы представляем две антологии, изданные Кембриджским университетом, в которые вошли произведения казахстанских авторов XX – XXI веков. Первая антология посвящена прозе, вторая – поэзии, - говорит филолог Айнур Ахметова.

- На выставке представлены книги казахских авторов на английском языке, а также произведения Абая на хинди. Это важный шаг для дальнейшего продвижения казахской литературы и культуры на международной арене, - отметил писатель Алишер Рахат.

Международная книжная ярмарка в Нью-Дели продлится до 18 января. В подготовке и проведении экспозиции приняли участие Министерство культуры и информации, Национальная библиотека и Посольство Казахстана в Индии. По мнению организаторов, такие проекты помогают знакомить зарубежную аудиторию с казахской литературой и укрепляют культурные связи между странами.

 

#выставка #Индия #литература

Популярное

Все
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
В Нью-Дели представили казахскую литературу
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
63 бункера для КГМ установят в Костанае
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Библиотеки пополняются
Более 240 тысяч экземпляров литературы были изданы и распро…
Токаев присудил госпремии в сфере культуры за 2025 год
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]