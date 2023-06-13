В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов Общество 13 июня 2023 г. 0:30 70 Галина Вологодская Оперативную обстановку в лесном резервате «Семей орманы», охваченном крупным пожаром, прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов. По словам главы ведомства, в связи с повышением температурного фона и порывистым ветром сохраняется риск распространения огня. Вместе с тем имеющаяся группировка сил и средств позволяют держать ситуацию под контролем. – На данный момент ситуация стабильная, – подчеркнул министр. – Удалось остановить распространение пожара. В настоящее время на тушении задействовано 12 вертолетов с водосливными устройствами, а также два вертолета для аэровизуального обследования. Выполнено 1 017 сбросов воды объемом более трех тысяч тонн. На земле с огнем борются более 300 единиц техники, почти полторы тысячи сотрудников МЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов, министерств обороны, внутренних дел. По словам Сырыма Шарипханова, пожар пока не сдается, ветер раздувает его в восточном направлении. Поэтому поставлены конкретные задачи – сосредоточить силы и средства для ликвидации очагов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 60 тыс. га, в том числе на 43 тыс. га продолжает наблюдаться горение. Напомним: 8 июня на территории лесного природного резервата «Семей орманы» в Батпаевском лесничестве был зафиксирован пожар на площади 0,3 га. Через день, 9 июня, площадь увеличилась до 30 тыс. га, к вечеру этого же дня – до 60 тыс. га. В результате стихии погибли 14 сотрудников особо охраняемой природной территории. В связи с трагическими событиями 12 июня в Казахстане был объявлен национальный траур по жертвам ЧС. #Семей #ЧС #пожар #лес #РК #Семей орманы