В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов

По словам главы ведомства, в связи с повышением температурного фона и порывистым ветром сохраняется риск распространения огня. Вместе с тем имеющаяся группировка сил и средств позволяют держать ситуацию под контролем.

– На данный момент ситуация стабильная, – подчеркнул министр. – Удалось остановить распространение пожара.

В настоящее время на тушении задействовано 12 вертолетов с водосливными устройствами, а также два вертолета для аэровизуального обследования. Выполнено 1 017 сбросов воды объемом более трех тысяч тонн. На земле с огнем борются более 300 единиц техники, поч­ти полторы тысячи сотрудников МЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов, министерств обороны, внутренних дел.

По словам Сырыма Шарипханова, пожар пока не сдается, ветер раздувает его в восточном направлении. Поэтому поставлены конкретные задачи – сосредоточить силы и средства для ликвидации очагов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 60 тыс. га, в том числе на 43 тыс. га продолжает наблюдаться горение.

Напомним: 8 июня на территории лесного природного резервата «Семей орманы» в Батпаевском лесничестве был зафиксирован пожар на площади 0,3 га. Через день, 9 июня, площадь увеличилась до 30 тыс. га, к вечеру этого же дня – до 60 тыс. га. В результате стихии погибли 14 сотрудников особо охраняемой природной территории. В связи с трагическими событиями 12 июня в Казахстане был объявлен национальный траур по жертвам ЧС.