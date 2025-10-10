В области Абай сельские школы получили спортивное оборудование

Образование,Спорт
117
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Сергей Цырульников уже четвертый год реализует уникальный проект «100 аулов»

Фото пресс-службы Управления образования области Абай

Две школы сел Канонерка и Долонь Бескарагайского района получили более 60 комплектов спортивного инвентаря. Такой подарок сельским ребятишкам преподнес семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, посол Министерства туризма и спорта РК, общественный деятель, актер и меценат Сергей Цырульников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Среди подарков — боксерские мешки и перчатки, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, оборудование для настольного тенниса, наборы по тоғызкумалак и шахматам, спортивная форма, скакалки, эспандеры, наколенники, а также сетки для волейбола и тенниса, - отметили в пресс-службе Управления образования области Абай, подчеркнув, что эта добрая инициатива направлена на развитие интереса школьников к спорту и пропаганду здорового образа жизни.

Сергей Цырульников уже четвертый год реализует уникальный проект «100 аулов». В этом году он получил новое название — «1 000 аулов». В рамках проекта более 80 тысяч сельских детей по всей стране получили возможность заниматься спортом. Школы сел Канонерка и Долонь стали 142-м и 143-м объектами инициативы.

Проект «1 000 аулов» получил прямую поддержку Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который отметил эту инициативу на заседании Ассамблеи народа Казахстана.

Коллективы школ и учащиеся выразили искреннюю признательность и теплые слова благодарности. Радостные лица ребят, учителей и родителей говорят сами за себя. С собой Сергей Цырульников увез теплые воспоминания о встрече, памятный подарок от отдела образования Бескарагайского района и фото с детьми.

 

#Спорт #школы #благотворительность #поселки

Популярное

Все
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
К вопросу о заторах на границе
Ключевые приоритеты регионального сотрудничества
Ориентиры и задачи для цифрового государства
Укрепляя политические и общественные институты
Что прописывает конвенция?
В Кызылорде запущен комплекс по выпуску хлебобулочных изделий
Власти и НПО: деловой разговор
Казпочта объявляет о старте подписной кампании на 2026 год
Качество жизни улучшается
Магия экрана и единство культур
Даешь первый миллиард!
Баланс, диалог, сотрудничество и мир
Путь к суверенитету
Лучшие в Азии по артистизму
120 лет на страже прав горняков и металлургов
Атырауские нефтепереработчики демонстрируют зеленый подход
Легенды и мифы о злых духах
Республиканский конкурс «Отанды сүю – жүректен» стартовал в Казахстане
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Виноградные слезы
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Цифровая трансформация судебной системы
Началось строительство плодоконсервного завода
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Турнир Qazaqstan Barysy в преддверии Дня Республики пройдет…
Лучшие в Азии по артистизму
Токаев: Развитие культурно-гуманитарных связей стран ЦА и Р…
Nazarbayev University поднялся на 100 позиций в самом прест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]