Сергей Цырульников уже четвертый год реализует уникальный проект «100 аулов»

Фото пресс-службы Управления образования области Абай

Две школы сел Канонерка и Долонь Бескарагайского района получили более 60 комплектов спортивного инвентаря. Такой подарок сельским ребятишкам преподнес семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, посол Министерства туризма и спорта РК, общественный деятель, актер и меценат Сергей Цырульников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Среди подарков — боксерские мешки и перчатки, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, оборудование для настольного тенниса, наборы по тоғызкумалак и шахматам, спортивная форма, скакалки, эспандеры, наколенники, а также сетки для волейбола и тенниса, - отметили в пресс-службе Управления образования области Абай, подчеркнув, что эта добрая инициатива направлена на развитие интереса школьников к спорту и пропаганду здорового образа жизни.

Сергей Цырульников уже четвертый год реализует уникальный проект «100 аулов». В этом году он получил новое название — «1 000 аулов». В рамках проекта более 80 тысяч сельских детей по всей стране получили возможность заниматься спортом. Школы сел Канонерка и Долонь стали 142-м и 143-м объектами инициативы.

Проект «1 000 аулов» получил прямую поддержку Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который отметил эту инициативу на заседании Ассамблеи народа Казахстана.

Коллективы школ и учащиеся выразили искреннюю признательность и теплые слова благодарности. Радостные лица ребят, учителей и родителей говорят сами за себя. С собой Сергей Цырульников увез теплые воспоминания о встрече, памятный подарок от отдела образования Бескарагайского района и фото с детьми.