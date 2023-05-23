В области Улытау вновь выбирают лучший эскиз герба области

Общество
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Юлия Пулина

Напомним: результаты первого конкурса, опубликованные в январе 2023 года, были аннулированы после скандала.

фото из открытых источников

Жители области подвергли резкой критике эскиз победителя. По их мнению, символ области был больше похож на логотип, чем на герб. Изображение гор на рисунке оказалось клипартом с бесплатного сервиса IconsDB, к тому же часто используемым в других рисунках и логотипах.

Претензии были также к шрифту и цвету. Тогда не­удачная попытка выбрать герб области Улытау обошлась бюджету в 970 тыс. тенге. При этом автор победившего рисунка открестился от участия в конкурсе.

Победителю второго конкурса выплатят приз в 500 тыс. тенге. Герб области Улытау, по замыслу организаторов конкурса, поспособствует обновлению имиджа области и закреплению ее индивидуальных особенностей, учитывающих культурно-историческое наследие.

#конкурс #РК #область Улытау #герб области #повторный конкурс

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