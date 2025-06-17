В области Жетісу незаконно завышали стоимость коммунальных услуг

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

Прокуратурой области были защищены права 10 625 жителей города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выявлены нарушения прав более 10 тысяч потребителей услуг по вывозу мусора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Решением маслихата города Текели при утверждении норм образования коммунальных отходов, тарифов для населения за сбор и транспортировку допущены нарушения в части применения формулы, предусмотренной «Методикой расчета», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По акту надзора стоимость услуг на вывоз мусора снижена для жителей индивидуальных жилых домов на 152,69 тенге (с 391,39 до 238,7 тенге), а для благоустроенных домов на 7.22 тенге (с 238,7 до 231,48 тенге).

#стоимость #коммунальные услуги #область Жетісу

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