В области Жетісу ожидают собрать 4 тысячи тонн риса

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К слову, это единственный в регионе район, где успешно возделывается эта теплолюбивая культура. Всего посевные площади риса в этом году составили 1181 га с ростом на 116 га, ожидается получить порядка 4 тыс. тонн урожая.

Как сообщил руководитель районного отдела сельского хозяйства Галым Увалиев, если в прошлом году в среднем с гектара получили по 30-31 ц/га, то в этом году в некоторых хозяйствах урожайность выросла до 35-36 ц/га. Этому способствовали и работы по механической очистке оросительных каналов, благодаря чему поливная вода подавалась в срок и в нужном объеме. В целом работы по очистке каналов и бетонные работы продолжатся и в следующем году. К слову, в районе действует сервисно-заготовительный центр, созданный для развития рисоводства, где имеется 14 единиц спецтехники.

Всего в Каратальском районе рисоводством занимаются 9 аграрных предприятий и крестьянских хозяйств, одно из них ПСК «Опытное», на полях которого вовсю идет уборка. Свал риса произведен на прошлой неделе, а сейчас идут работы по его подбору. Задействовано 12 единиц спецтехники и 22 человека.

«Рис – культура капризная. Поэтому при посеве необходимо учитывать все факторы, в том числе свойства почвы, климатические особенности региона. В этом году под данную культуру мы отвели порядка 300 гектаров. Поля засеяны рисом сорта «Янтарь», который закупили в Кызылорде. Он включен в список ценных по качеству сортов и относится к группе солеустойчивых, что очень важно, если учесть свойства почвы района. Также при прорастании данный сорт среднеустойчив к пониженным температурам. Отмечу, что в этом году с поливной водой проблем не было, поэтому ожидаем, что урожайность будет хорошая», - говорит заместитель председателя производственного сельскохозяйственного кооператива «Опытное» Ермек Курманбеков.

В целом на данном этапе в уборке риса задействовано 18 комбайнов, 20 транспортных средств. На сегодня убрано 530 га, намолочено 1,9 тыс. тонн.