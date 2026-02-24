Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур

Сельское хозяйство
74

Посевы риса будут сокращены до 70 тыс. гектаров

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Президента по диверсификации посевных площадей в Кызылординской области переходят на менее влагоемкие культуры. О мерах по рациональному водопользованию на заседании Правительства доложил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, в 2026 году общая площадь под сельскохозяйственные культуры составит 185,8 тыс. гектаров. При этом посевы риса будут сокращены до 70 тыс. гектаров, что на 10,9 тыс. гектаров меньше уровня прошлого года. В целом за последние 4 года общая площадь под рис уменьшилась на 19 тыс. гектаров, или на 21%.

"В целях диверсификации на оптимизированных площадях риса планируется разместить менее влаголюбивые культуры. В этом направлении реализуется проект по глубокой переработке кукурузы "Кызылординский крахмалопаточный завод" стоимостью 40 млрд тенге, проект швейцарской компании "Харвест Груп" по выращиванию и переработке технической конопли, кукурузы и сои на 51 млрд тенге, а также проект по посеву кукурузы с использованием водосберегающих технологий. В текущем году планируется разместить кукурузу на 10 тыс. гектарах с последующим увеличением площадей", — отметил аким региона.
