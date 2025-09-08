В регионе все средние школы подключены к сети Интернет, а в этом году 43 школы с низкой скоростью интернета подключены к высокоскоростному интернету посредством технологии Starlink, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области 315 школ, которые посещает 131 тысяча учащихся. Все организации образования области Жетысу используют цифровые образовательные платформы, такие как Bilim Land, «Білім Центр», Tester KZ, Edu Page, Top IQ, «Ай Мектеп», «Аман Султан», «Білім класс».

Также в школах действуют 734 новых модернизированных учебных кабинета.

«В 2025 году запланировано закупить 70 современных учебных кабинетов на сумму почти 1 млрд тенге, - отметили в областном акимате. – А для прозрачности финансирования образовательного процесса во всех дошкольных организациях города Талдыкорган и в 100 школах области внедрено ваучерное финансирование через систему «Социальный кошелек».

Все три года существования области Жетысу сфера образования - в центре внимания исполнительной власти. За эти годы средства, выделенные на образование, значительно увеличились и составили 36% бюджета области. Открыто 20 новых объектов образования, капитально отремонтировано 22 объекта.

В рамках национального проекта «Школы будущего» в прошлом году в городе Жаркент было введено в эксплуатацию здание школы на 1 200 мест. Следующая такая школа на 600 мест – для детей села Достык.

Кроме того, ведется строительство 6 новых школ, 3 из которых будут завершены в этом году, остальные 3 - в 2026 году.

