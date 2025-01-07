В области Жетысу готовятся к паводковому периоду

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Очищено более 5 км водоотводных каналов, построено или отремонтировано 400 м защитных дамб, проведены механическая очистка 4,6 км и углубление 5,6 км русел рек и каналов.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В населенных пунктах очищены 241 км арычной сети, 215 км каналов и 2 826 водопропускных труб на автодорогах области. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в паводковый период акиматами районов и городов подготовлены инертные материалы, запасы ГСМ и мешков, определены силы и средства формирований экстренного реагирования, сообщили в пресс-службе акима области Жетысу.

Особое внимание уделяется безо­пасности города Текели, где высокий уровень паводковой опасности. Он расположен в горной местности, через город протекают сразу три реки: Кора, Шажа и Текели, которые затем сливаются в одну – Каратал. Берегоукрепительные работы прошли на проблемных участках рек Кора и Каратал. По словам руководителя аппарата акима города Текели Куандыка Байсакова, это четыре участка протяженностью 705 м.

В 2025 году будут укреплены рус­ла рек Тышкан в Панфиловском районе и Каратал в пределах Талдыкоргана.

#подготовка #паводок #область Жетысу

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