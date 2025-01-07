В области Жетысу готовятся к паводковому периоду Свежий выпуск 7 января 2025 г. 1:35 96 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Очищено более 5 км водоотводных каналов, построено или отремонтировано 400 м защитных дамб, проведены механическая очистка 4,6 км и углубление 5,6 км русел рек и каналов. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В населенных пунктах очищены 241 км арычной сети, 215 км каналов и 2 826 водопропускных труб на автодорогах области. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в паводковый период акиматами районов и городов подготовлены инертные материалы, запасы ГСМ и мешков, определены силы и средства формирований экстренного реагирования, сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. Особое внимание уделяется безопасности города Текели, где высокий уровень паводковой опасности. Он расположен в горной местности, через город протекают сразу три реки: Кора, Шажа и Текели, которые затем сливаются в одну – Каратал. Берегоукрепительные работы прошли на проблемных участках рек Кора и Каратал. По словам руководителя аппарата акима города Текели Куандыка Байсакова, это четыре участка протяженностью 705 м. В 2025 году будут укреплены русла рек Тышкан в Панфиловском районе и Каратал в пределах Талдыкоргана. #подготовка #паводок #область Жетысу