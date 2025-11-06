В области Жетысу открывают медицинские вытрезвители

Закон и Порядок
68
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Уровень «пьяных» преступлений идет на спад

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В регионе наблюдается позитивная динамика в борьбе с преступностью, связанной с употреблением алкоголя. Открытие медицинских вытрезвителей в ряде районов уже показало свою эффективность, способствуя снижению числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«По данным за 8 месяцев текущего года, на территории области было зарегистрировано 167 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в департаменте полиции области Жетысу. - Важно отметить, что в отдельных районах есть рост этих показателей, и чаще всего он связан с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 16 июня 2024 года».

В частности, статьи 108-1 и 109-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан заменили прежние статьи 73-1 и 73-2 Кодекса об административных правонарушениях, переводя ряд деяний из административных в уголовные. В вышеуказанный период в области Жетысу это привело к тому, что из 149 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 16 были квалифицированы по статье 108-1 УК, а 37 – по статье 109-1 УК.

«Ключевым шагом в борьбе с «пьяной» преступностью стало открытие  медицинских вытрезвителей в Алакольском и Панфиловском районах региона, рассчитанных на 15 мест каждый, - рассказали в полиции. - Эти учреждения уже демонстрируют свою эффективность. В Талдыкоргане, где имеется медицинский вытрезвитель, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 16,3%. В Алакольском районе снижение составило 35,7%».

Акимам Кербулакского, Сарканского, Каратальского районов и акимату области руководством департамента полиции направлено письмо о необходимости открытия дополнительных медицинских вытрезвителей в этих районах. Реализация таких проектов позволит области Жетысу еще более успешно бороться с преступностью, обеспечивая безопасную среду для жителей.
 

 

#Жетысу #вытрезвители

