В первый класс в Казахстане принимаются дети, достигшие шестилетнего возраста или которым исполняется 6 лет в текущем году, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Жетысу

«На сегодняшний день по области для зачисления в первые классы в 2025-2026 учебном году приняты документы уже более 5 600 детей, - сообщили в областном управлении образования. - Родители или их законные представители подают документы ребёнка через портал egov.kz или в бумажном формате. Приём в школу осуществляется с учётом вместимости школ и в пределах их возможностей».

Напомним, в первый класс в Казахстане принимаются дети, достигшие шестилетнего возраста или которым исполняется 6 лет в текущем году.

«Со дня образования области Жетысу введено в строй 15 новых школ на 5 310 мест, - сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. - Благодаря чему количество школ, существующих в приспособленных зданиях, в регионе сократилось с 69 до 39. В этом году в регионе будет введено еще 4 новых школы на 1 080 мест».

Если точнее, по 2 школы построено в Аксуском, Сарканском, Каратальском районах области и в городе Талдыкоргане, а также 3 школы в Коксуском и 4 в Панфиловском районах региона, в том числе школа на 1200 мест в Жаркенте по проекту «Комфортная школа».