В обществе созрел запрос на обновление

Необходим открытый диалог

Перед Касым-Жомартом Токаевым стоял выбор: вступать в электоральную гонку выдвиженцем от самой многочисленной партии или же найти другое решение. В результате он выдвинулся от коалиции общественно-политических сил.

С одной стороны, эта идея весьма необычна, поскольку, помимо общественных организаций, представляющих, к примеру, интересы волонтерского движения и гражданского альянса, кандидатуру действующего Президента как своего кандидата поддержали и оппозиционные силы. С другой стороны, тот факт, что ни «Ак жол», ни НПК не стали выдвигать своего кандидата, хотя даже идеологически они с действующей властью должны занимать разные углы политического ринга, говорит о том, что Касым-Жомарт Токаев сегодня является самой сильной фигурой, альтернативы которой, по-видимому, нет.

Полагаю, что сейчас мы рассматриваем кандидатуру действующего Президента с совершенно нового угла, поскольку объективно до январских трагических событий руки у него, можно сказать, были связаны. Открыто проявлять политическую волю он не имел возможности, и, по большому счету, как с Главой государства, свободным в своих действиях, мы знакомы с Касым-Жомартом Токаевым немногим меньше года. А значит, общество очень рассчитывает на возможность более близко увидеть своего, теперь уже это понятно, главного кандидата.

Проявить в данном смысле действующий Президент сможет себя как раз в политичес­кой конъюнктуре момента предвыборной гонки. Я говорю и об открытых дебатах, и об активной агитационной работе... Все это сможет показать, с какими главными принципами он идет на семилетний срок президентства. А как показывает событийное многообразие последнего года, семь лет – достаточно продолжительный период.

Любая избирательная кампания призвана открыть кандидата как человека, как самостоятельного политика, умеющего формулировать мысли, говорящего о своем видении современного миропорядка. Именно на выборах кандидат транслирует, каким он видит будущее, когда встречается с обществен­ностью, открыто отвечает на вопросы.

Почему все так были восхищены выступлениями Касым-Жомарта Токаева на различных международных площадках? Потому что на них наш Президент показал себя и как политика, и как человека. Поэтому сегодня в обществе созрел запрос на обновление в принципах проведения предвыборной кампании.

Впереди еще парламентские выборы, очень сложные, в которых будут участвовать первые за долгие годы мажоритарии, поэтому для казахстанского общества сейчас так важно развитие культуры общественного обсуждения реформ.