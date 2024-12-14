В одиннадцати ЖК Астаны восстановлено электроснабжение

Фото: акимат Астаны

Электроснабжение объектов, находившихся на ограничении в результате аварийного отключения на ПС «Чубары» 13 декабря, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба АО «Астана-РЭК».

Причиной инцидента стало повреждение кабельной линии 10 кВ, вызванное хищением оболочек кабельных линий. В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий.

Для устранения повреждения были задействованы 8 оперативно-выездных бригад. В ходе восстановительных работ электроснабжение временно обеспечивалось через подключенные ДГУ в количестве 5 единиц.

АО «Астана-РЭК» благодарит жителей за понимание и терпение.