В одиннадцати ЖК Астаны восстановлено электроснабжение

Энергетика
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Причиной инцидента стало повреждение кабельной линии, вызванное хищением оболочек кабельных линий, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Электроснабжение объектов, находившихся на ограничении в результате аварийного отключения на ПС «Чубары» 13 декабря, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба АО «Астана-РЭК».

Причиной инцидента стало повреждение кабельной линии 10 кВ, вызванное хищением оболочек кабельных линий. В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий.

Для устранения повреждения были задействованы 8 оперативно-выездных бригад. В ходе восстановительных работ электроснабжение временно обеспечивалось через подключенные ДГУ в количестве 5 единиц.

АО «Астана-РЭК» благодарит жителей за понимание и терпение.

#Астана #энергетика #электричество

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