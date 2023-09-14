В ОДКБ появится "координирующее государство" для участия в миротворческих миссиях ООН

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированный Мажилисом Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: shabat.am

Как отмечается в заключении к документу, целью протокола является определение порядка применения миротворческих сил Организации в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединенных Наций на территориях, не являющихся членами ОДКБ. 

Задачей протокола является введение понятия «координирующее государство». Предусматривается, что под эгидой координирующего государства создаются Коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира. Координирующее государство – это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности для всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил, в частности, для решения логистических, финансовых и транспортных вопросов.

«Ожидаемым результатом ратификации протокола станут совершенствование правовых основ миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, решение организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира, а также укрепление сотрудничества в рамках Организации», – говорится в заключении.

#Парламент #Сенат #безопасность #международное сотрудничество #ОДКБ

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