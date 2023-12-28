В ОДКБ смогут досрочно прекращать полномочия генсекретаря организации

Международное сотрудничество, Сенат, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Как отмечается в заключении к документу, во исполнение решения Совета коллективной безопасности Организации от 28 ноября 2019 года «О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности» в статью 17 Устава вносится дополнение, позволяющее досрочно прекратить полномочия генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности организации согласно представлению Совета министров иностранных дел организации.

Также документом внесены изменения, позволяющие расширить государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности) взаимодействие в сфере биологической безопасности.

#Сенат #полномочия #договор #ОДКБ #генсек #досрочно

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