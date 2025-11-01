Ряд проектов по снижению энергодефицита воплощается в жизнь при участии Азиатского банка развития (АБР), который остается надежным партнером Казахстана в исполнении амбициозных планов по увеличению доли электроэнергии из экологически чистых источников. Одна из крупнейших в стране солнечных электростанций – МКАТ (M-KAT Green) – размес­тилась в Жамбылской области недалеко от станции Шу. Она была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Данная станция в своем роде – уникальный объект: для повышения производительности солнечных панелей здесь установлена трекерная система, которая автоматически отслеживает положение солнца, делая ее похожей на подсолнух. Тот ведь тоже постоянно ориентируется на положение небесного светила.

В итоге солнечная электростанция в окрестностях Шу вырабатывает на 34% больше энергии, чем аналогичные объекты, чьи панели смонтированы на неподвижных стационарных конструкциях. Установленная мощность станции составляет 100 МВт, а занимаемая ею площадь – 313 га. На этом пространстве размещены 298 485 солнечных панелей. Их среднегодовая выработка достигает 174 млн кВт·ч.

С момента запуска по состоя­нию на 1 сентября 2025 года солнечной электростанцией M-KAT Green выработано 966 млн кВт·ч. Получение такого объема электроэнергии за счет угольной генерации способствовало бы выб­росу в атмосферу свыше 125 тыс. тонн СО2 в год.

Бесперебойную работу объек­та солнечной энергетики на постоянной основе обеспечивают 41 специалист из числа местных жителей. Помимо этого, для проведения ряда сезонных работ привлекаются дополнительные ресурсы, в среднем до 140 человек ежегодно. Это весьма заметный вклад в обеспечение занятости и бюджетных отчислений. За время эксплуатации станции налоговые поступления в местный бюджет составили свыше 225 млрд тенге.

Процессы отслеживания работы панелей осуществляются с помощью электронной аппаратуры, которая в случае возникновения неисправности сразу об этом сигнализирует. Каждое трекерное движение панели, изменение ее положения на малейший градус также контролируется, и информация об этом синхронно выводится на монитор дежурного оператора.

…Оригинальным способом на солнечной электростанции решили бороться с травостоем на участке более 300 га, выведенном из сельскохозяйственного оборота. На первых порах для профилактики пожарной безопасности местные фермеры по предварительной договоренности с операторами станции скашивали траву на сено. Но с конца 2024 года на территорию объекта в порядке эксперимента запустили отару овец.

Инициатива была признана успешной: в нынешнем году не пришлось тратить время на скашивание травы. И барашки оказались сыты, и травостой больше не мешает работе электростанции. Более того, чабанам даже приплачивали за использование барашек, чтобы те паслись на территории объекта.

Станция огорожена, доступ хищников и одичавших собак ограничен, исключены и кражи животных, поскольку территория охраняется, установлены визуальные термальные датчики, видеокамеры. Поэтому даже без пастуха отара может чувствовать себя в безопасности. Такой вот своеобразный заповедник для овец…

Комментируя перспективы развития солнечных станций, представитель компании Ерлан Ислямов рассказал о подходе, который сейчас применяется. Солнечная электростанция – один из шагов к наращиванию производства электричества в качестве продукта. То есть пос­тепенно, по мнению эксперта, в республике будут отходить от использования высокоуглеродных продуктов. А инвестиции позволят на 40% уменьшить эмиссию углекислого газа.

Кроме того, в Жамбылской области приступают к проектированию большой ветряной электростанции мощностью в один гигаватт. Это будет проект­ «Мирный», самый крупный во всем Казахстане на данный момент.

Объект планируется оснастить системой накопления энергии – гигантской батареей, которая обеспечивает стабильность работы электросети, чтобы сгладить дисбаланс. Также тут будут задейст­вованы одни из самых мощных наземных турбин в мире.

Стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году согласуется с обозначенными планами в вопросе энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых источников энергии. Немалую роль в достижении этой цели, направленной на развитие парт­нерства во благо зеленого будущего Казахстана, сыграет дальнейшее привлечение в данную сферу инвестиций.