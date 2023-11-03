В ООН подсчитали необходимую помощь для жителей Газы

Жителям Газы потребуется помощь в размере 1,2 миллиарда долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Жителям сектора Газа потребуется 1,2 миллиарда долларов на удовлетворение потребностей, подсчитали в ООН.

«Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 миллиона человек — всего населения сектора Газа и 500 тысяч человек на оккупированном Западном берегу — оценивается в 1,2 миллиарда долларов», — сказано в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Отмечается, что 12 октября УКГВ первоначально обратилось с призывом выделить 294 миллиона долларов для оказания помощи почти 1,3 миллиону человек. С тех пор ситуация стала более отчаянной, сказано в сообщении.

Ранее в ООН заявили об угрозе геноцида в отношении палестинцев. Как уточнили авторы заявления, время для предотвращения геноцида и гуманитарной катастрофы в секторе Газа истекает.

Ранее стало известно, что Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов.