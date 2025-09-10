Фото: ОСДП

В Социал-демократической партии поддерживают провозглашенные в Послании Президента РК принципы и направления всесторонней модернизации Казахстана на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

«При этом представляется особенно важным тезис Главы государства о том, что «для формирования нового технологического уклада потребуется перестроить всю систему государственного управления с многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности». Такой посыл еще раз подчеркивает безальтернативность демократического вектора развития нашей страны, необходимость усиления институтов и механизмов народовластия. Вот почему столь актуально и показательно прозвучала инициатива об упразднении Сената Парламента «с учетом развития нашей государственной системы и возросшего уровня политической культуры», - говорится в их обращении.

По данным партии, таким образом, начала воплощаться одна из наиболее принципиальных идей ОСДП, берущая начало еще в самых первых наших программных документах почти 20-летней давности.

«С тех пор партия постоянно – в своих заявлениях, публикациях в СМИ, открытых письмах Президенту - заявляла о необходимости упразднения Сената как неизбираемого населением органа, который в унитарном государстве лишь создает неоправданные усложнения и перестраховки в законотворческом процессе. Всегда звучало наше убеждение - эффективно реализовывать на общегосударственном уровне провозглашенный Конституцией принцип народовластия может и должен лишь однопалатный Парламент, избираемый на прямых и честных всенародных выборах, обладающий действенными контрольными функциями. И теперь мы можем с полным правом заявить – сделан очень важный, принципиальный, знаковый шаг на пути формирования именно такого высшего представительного и законодательного органа!» - говорят в партии.

Они надеются, что за этим последуют и другие меры по реализации идей Справедливого Казахстана и слышащего государства, а также других политических предложений нашей партии – прежде всего, максимального обеспечения справедливости и честности всех стадий выборного процесса, усиления контроля Парламента над Правительством.