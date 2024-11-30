В Палате общин Великобритании поддержали эвтаназию

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Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) проголосовала в поддержку законопроекта об эвтаназии в Англии и Уэльсе. За в пятницу, 29 ноября, выступили 330 законодателей, против - 275.

В случае одобрения закон позволит лицам старше 18 лет, которым - по прогнозам врачей - остается жить менее шести месяцев, просить о помощи в прекращении жизни и получить ее при соблюдении ряда мер предосторожности, сообщило агентство AP.

Как уточнила газета The Guardian, для удовлетворения запрос больного должен быть подписан двумя врачами и судьей высокого суда. Кроме того, пациенты должны быть в состоянии самостоятельно принять препарат для прекращения жизни.