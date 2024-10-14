В парламенте Кыргызстана рассматривают запрет на скутеры на Иссык-Куле

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина инициативы – частые аварии с участием водных мотоциклов (гидроциклов)

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша сегодня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», Кодекс о правонарушениях)» в первом чтении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

Как сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ ЖК КР, инициаторы законопроекта - депутаты Эльдар Сулайманов, Элмурза Сатыбалдиев, Нуржигит Кадырбеков, Бактыбек Сыдыков, Марлен Маматалиев.

Один из инициаторов, депутат Эльдар Сулайманов отметил, что законопроект разработан в целях запрета использования на территории озера Иссык-Куль водного мотоцикла (гидроцикла) - высокоскоростного персонального водного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, приспособленным для передвижения по воде путем глиссирования. Причиной инициативы законопроекта, как он отметил, стало то, что в последнее время в летний туристический сезон на территории озера Иссык-Куль часто происходят аварии с участием водных мотоциклов (гидроциклов).

В ходе обсуждения депутат Жаныбек Кыдыкбаев, подчеркнув, что местные жители, предоставляющие данные услуги, могут остаться без работы, добавил, что нельзя вводить эти запреты. Он предложил разработать четкие правила использования гидроциклов. Председатель Комитета Аманкан Кенжебаев обозначил, что надо рассмотреть вопрос об использовании гидроциклов в специальных местах. Депутат Акбокон Таштанбеков считает, что необходимо разработать механизмы выдачи разрешений для использования скутеров и наложения штрафов за нарушения со стороны соответствующих государственных органов. Султанбай Айжигитов обратил внимание на мнения государственных органов и органов местного самоуправления относительно законопроекта.

Напомним, ранее казахстанец умер в больнице после наезда катера на Иссык-Куле. 

#запрет #скутер #ИссыкКуль #Киргизия

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