В Пекине начали тестирование сверхскоростного поезда CR450

Китай,Технологии,Строительство
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как пишет газета China Daily, испытание опытных образцов проводят на скорости до 450 км/ч

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Компания Китайские железные дороги (КЖД) начала тестовые прогоны перед сдачей в коммерческую эксплуатацию сверхскоростного поезда CR450, который будет способен разгоняться до 450 км/ч, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  ТАСС

Эксплуатационная скорость CR450 должна составить 400 км/ч, что быстрее, чем у CR400, который в настоящее время уже эксплуатируется и развивает скорость до 350 км/ч. Как указывает издание, в ходе тестов инженеры оптимизируют технические показатели поезда с целью скорейшего начала его коммерческой эксплуатации.

Прототип CR450 был представлен в декабре 2024 года. Ожидается, что эта новинка позволит в обозримом будущем существенно ускорить перевозки по стране. Кроме того, технические характеристики поезда такие, как более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля, как утверждается, обеспечат его более высокую безопасность по сравнению с существующими аналогами. Он также будет комфортнее и энергоэффективнее.

В начале января 2025 года стало известно, что в Китае продолжают строить «великую солнечную стену». Это строительство стало частью многолетнего плана КНР по возведению «великой солнечной стены», призванной генерировать достаточно энергии для обеспечения Пекина.  

Ранее в Китае пробурили самую глубокую скважину в Азии. Ее ствол достиг глубины 10 910 метров. 

#Китай #строительство #поезд #тестирование #скорость

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