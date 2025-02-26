В Пекине начали тестирование сверхскоростного поезда CR450

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Компания Китайские железные дороги (КЖД) начала тестовые прогоны перед сдачей в коммерческую эксплуатацию сверхскоростного поезда CR450, который будет способен разгоняться до 450 км/ч, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Эксплуатационная скорость CR450 должна составить 400 км/ч, что быстрее, чем у CR400, который в настоящее время уже эксплуатируется и развивает скорость до 350 км/ч. Как указывает издание, в ходе тестов инженеры оптимизируют технические показатели поезда с целью скорейшего начала его коммерческой эксплуатации.

Прототип CR450 был представлен в декабре 2024 года. Ожидается, что эта новинка позволит в обозримом будущем существенно ускорить перевозки по стране. Кроме того, технические характеристики поезда такие, как более короткий тормозной путь, устойчивость и усовершенствованная система контроля, как утверждается, обеспечат его более высокую безопасность по сравнению с существующими аналогами. Он также будет комфортнее и энергоэффективнее.

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