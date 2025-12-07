В Петропавловске чемпионка мира по боксу научила женщин защищаться

Закон и Порядок,Бокс
82
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Полицейские СКО провели мастер-класс по самообороне для девушек и женщин — от студенток до активисток «Ассамблеи Жастары», сообщает Kazpravda.kz

Фото: ДП СКО

В качестве тренера пригласили действующую чемпионку мира, а ныне сотрудницу СОБР ДП СКО Наталью Богданову.

Спортсменка рассказала, как воспитывать уверенность, показала базовые движения защиты, отметив, что для отбивания атаки не всегда нужен нокаутирующий хук справа. Иногда достаточно стойки, голоса и понимания своих прав. Но если уж понадобится — у женщин теперь есть пример того, как держать удар и давать сдачи, не нарушая уголовный кодекс.

— Главное — не бояться защищать себя, — подчеркнула чемпионка.

И в этот момент половина зала поняла, что если бы у них на жизненном пути раньше встречались такие наставницы, некоторые «домашние чемпионы» давно бы ушли в отставку. По собственному желанию.

Мастер-класс прошёл в рамках акции «16 дней активных действий против гендерного насилия».

 

#бокс #мастер-класс #самооборона #Наталья Богданова

