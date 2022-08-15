Общество В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа 15 августа 2022 г. 0:30 Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область Злоумышленник вернулся В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов в доме на улице Гастелло, началась утечка газа, и жители проснулись рано утром, почувствовав неприятный запах. В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что были похищены натяжные гайки газовых кранов, установленные на вводах подъездов, в результате три дома отключены от газа. О происшествии доложено в городское управление полиции. В этой связи вспоминается рассказ Антона Чехова «Злоумышленник», где крестьянин Денис Григорьев обвинялся в отвинчивании гаек с железнодорожных путей. На допросе Денис простодушно признался, что гайка ему потребовалась в качестве грузила для невода.