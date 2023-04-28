В поликлинике Астаны открыто еще одно новое отделение неотложной помощи

фото с сайта акимата Астаны

Напомним, что в городских поликлиниках №4, №5 и № 10 с начала года в пилотном режиме были запущены отделения неотложной помощи. Основная цель - снизить нагрузку на медицинских работников в стационарах и увеличить доступность экстренной медицинской помощи населению.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Тимур Муратов посетил вновь открывшиеся отделения при городской поликлинике №6.

По его словам, результат работы отделений за 3 месяца, открытых в пилотном режиме, радует. Значительно сократилось количество обращений в приемные покои стационаров, снизилась нагрузка.

«На данный момент в городскую детскую больницу №2 ежедневно обращаются порядка 300-350 пациентов. Как известно, этот показатель увеличивается в весенне-летнее время. Можно сказать, что это сезон травматизма, особенно уличных видов травм среди детей. Приоритет отделений неотложной медицинской помощи - сделать первую помощь населению более доступной и комфортной», - подчеркнул он.

Тимур Муратов также отметил, что планируется открытие детского травматологического пункта на базе проектируемого приемно-диагностического комплекса между акушерским и основным блоком Городской многопрофильной больницы № 2.

В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, акиматом уделяется особое внимание здравоохранению. Этому свидетельствует то, что столица лидирует в рейтинге по основным медико-демографическим показателям. Продолжается работа по повышению качества медицинских услуг для населения.