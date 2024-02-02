В пользу суверенитета

Решение о назначении внеочередной президентской электоральной кампании принял лидер Азербайджана Ильхам Алиев, текущий срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году.

Свою территориальную целостность Азербайджанская Респуб­лика восстановила в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года в результате событий, известных как 44-дневная Отечественная война. 19 сентября прошлого года властями была проведена антитеррористическая акция локального характера в Нагорном Карабахе с целью нейтрализовать оставшиеся незаконные вооруженные формирования.

«Три года назад в результате второй карабахской войны мы положили конец оккупации, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», – сказал после операции Ильхам Алиев, обращаясь к согражданам и международному сообществу.

В настоящее время по всей стране интенсивно ведутся работы по реконструкции сотен городов и поселков, созданию и развитию инфраструктуры. В связи с этим необходимость проведения досрочных президентских выборов рассматривается руководством страны с точки зрения долгосроч­ного планирования, реализации различных стратегических проектов и реконструкции этих территорий в соответствии с современными требованиями.

Эти события придают особый импульс развитию региона, что открыло путь для новых инициатив и перспектив развития. К тому же пос­ле окончания военных действий появились огромные возможности для расширения транзитного и транспортного сотрудничества, экономического, социального и культурного процветания в регио­не Южного Кавказа, в том числе и в приграничных районах.

Сегодня, по мнению экспертов, главным вопросом, стоящим на повестке дня, является установление прочного мира на общее благо всех стран региона. Чтобы достичь этих целей, регулярно проводятся переговоры на разных уровнях. Прогресс не заставил себя долго ждать. Например, 7 декабря 2023 года Азербайджан и Армения впервые в истории приняли совместное заявление, в котором еще раз подтвердили намерение нормализовать отношения между странами и достичь мирного соглашения, основанного на принципах взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Обеим сторонам очевидно, что от таких договоренностей все только выиграют.

Азербайджан на постоянной основе участвует в различных крупных региональных проектах. Так, в ноябре 2022 года между Казах­станом,­ Азербайджаном и Турцией была подписана «Дорожная карта по развитию Среднего коридора на 2022–2027 годы». Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность Транс­каспийского международного транспортного маршрута до 10 млн тонн к 2025 году.

В июне 2023 года в ходе визита премьер-министра РК Алихана Смаилова в Азербайджан «Казахтелеком» и «АзерТелеком» подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия, ответственного за строительство и эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической­ кабельной сети на дне Каспийского моря. Этот проект является основной составляющей транснационального «Цифрового Шелкового пути», конечной целью которого является улучшение качества Интернета в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Длина подводного кабеля, соединяющего Казахстан­ и Азербайджан, составляет 380 км, а пропускная способность новой магистрали достигнет 400 Тb в секунду.

К слову, Азербайджан и Казах­стан­ всегда были и остаются братскими странами, союзниками и стратегическими партнерами. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Агалар Атамогланов, в 2022 году товарооборот между нашими странами увеличился в четыре раза и достиг 600 млн долларов. Расширяется сотрудничество в сфере энергетики. В 2023 году объем экспорта казахстанской неф­ти по направлению нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан был увеличен до 1 млн 392 тыс. тонн. Это в 5,5 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Взаимные государственные визиты президентов двух стран придали мощный импульс этим процессам. Президент Казахстана посетил Азербайджан 24 августа 2022 года, а Президент Азербайджана посетил Казахстан 10 апреля 2023 года. В ходе визита был принят ряд важных документов, таких, как Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического сотрудничества, а также создание Высшего межгосударственного совета.

Главы государств часто встречаются и на международных мероприятиях. 3 ноября 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан для участия в саммите Организации тюркских государств. А Лидер Казах­стана принял участие в Саммите SPECA (Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии), состоявшемся в Баку 24 ноября 2023 года. В рамках саммита состоялась двусторонняя встреча глав государств, прошел весьма содержательный обмен мнениями касательно перспектив дальнейшего развития взаимоотношений.

«Как тюркоязычные народы мы очень близки по этническим, языковым и культурным ценностям. Наши общие корни, обычаи, традиции – все это создает хорошую платформу для дальнейшего сближения двух народов. Стратегическое географическое положение наших стран также очень важно. Я уверен, что восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики создаст большие возможности для развития наших отношений, а также для углубления и расширения торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», – отмечает посол Агалар Атамогланов, говоря о перспективах сотрудничества.

Особое внимание лидеры наших стран уделяют укреплению и развитию культурных и гуманитарных связей между братскими народами. В декабре 2023 года в Азербайджане успешно прошли Дни культуры Казахстана. А в 2024 году в Казахстане будут организованы Дни культуры Азербайджана.

А досрочные выборы, которые пройдут уже 7 февраля, станут политической основой для достижения стратегических целей Азербайджана по дальнейшему процветанию страны и расширению регионального сотрудничества.