В порту Гамбурга изъяли свыше 400 кг кокаина

Двоих подозреваемых в контрабанде более 400 килограммов кокаина задержали в контейнерном терминале гамбургского порта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Fabian Höfig/NEWS5/dpa/picture alliance

Полиция и таможенники изъяли в порту Гамбурга более 400 килограммов кокаина. Информацию об этом вечером в субботу, 13 сентября, подтвердила пресс-секретарь гамбургского таможенного следственного управления.

В контейнерном терминале O'Swaldkai задержаны двое подозреваемых. По данным телекомпании NDR и газеты Hamburger Morgenpost, работники порта заметили двух мужчин, которые сошли с одного из судов со спортивными сумками и загрузили их в фургон. Поскольку речь шла не о работниках порта, докеры позвонили в службу безопасности, которая остановила автомобиль, уточнило агентство dpa. Речь шла, предположительно, о более чем 20 спортивных сумках.

Одного из пассажиров автомобиля удалось задержать сразу. Второй подозреваемый был задержан после объявления тревоги и оцепления территории порта. В поисках был задействован полицейский вертолет.

Гамбург - крупнейший морской порт Германии и третий по величине в Европе после Роттердама и Антверпена. Ежедневно через Гамбург проходит более 23 000 морских контейнеров. Город считается одним из центров, куда ввозится кокаин, поступающий на европейский континент.

Руководитель Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх предупреждал о "кокаиновом всплеске" в Германии. Он пояснил, что наркоторговля в настоящее время "более сконцентрирована на Европе" из-за насыщения североамериканского рынка.

В сентябре премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратился к США с просьбой о поддержке в борьбе с международной контрабандой наркотиков.

