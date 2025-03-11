В поселке Жезкент Бородулихинского района прошел турнир по хоккею

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Флора Левина, область Абай

Ежегодный турнир памяти тренера Вячеслава Грудцына проходит в поселке с 2010 года. Посоревноваться за заветный кубок приезжают спортсмены из Семея, Курчатова и села Озерки

- Проведение таких турниров стало возможным благодаря компании KAZ Minerals. Благодаря спонсорской поддержке, есть возможность закупать призы, кубки, медали, изготавливать грамоты, - рассказывает тренер команды «Шахтер» Айдос Тортбай.

В этом году турнир немного отличался от предыдущих, так как он был посвящен памяти двух тренеров – Грудцына и Добрынина. К сожалению, из заявленных в турнире смогла принять участие лишь одна – команда из города Семей. Первое место заняли спортсмены из Семея, второе место у команды «Шахтер» поселка Жезкент и третье место у молодежной команды «Шахтер».

В обычной жизни Айдос горный рабочий, а его увлечение хоккеем переросло в дело, которому он посвящает все свое свободное время. Вместе со старшим тренером Анатолием Шкляруком проводятся тренировки, подготовка к турнирам. Сезон для тренировок короткий – всего три месяца.

- У нас нет крытого катка, поэтому ждем зимний сезон, когда можно залить каток и полноценно тренироваться, - говорит Айдос Тортбай.

Но не взирая на трудности, мальчишки с удовольствием мчат на тренировки. Сейчас в команде занимаются 45 мальчишек с 2009 по 2015 годов рождения. Чтобы воспитанники развивали свои хоккейные навыки, тренеры стараются обеспечить их участие в различных турнирах. К примеру, в Астане из 24 команда, жезкентцы заняли четвертое место. На ежегодном кубке Паладьева, который проходит в Усть-Каменогорске, команда «Шахтер» не уезжает без призовых мест.

#Спорт #хоккей #Жезкент

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