В посольстве Казахстана в Азербайджане приспустили флаг в связи с трауром

Международное сотрудничество
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Венера Баталова
корреспондент

В Азербайджане 26 декабря объявлен днем траура в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании AZAL недалеко от города Актау, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В стране отменены массовые мероприятия, приспущены флаги, изменена сетка вещания телеканалов.

«С глубокой болью воспринял известие об авиакатастрофе пассажирского самолета в Актау. От имени посольства республики Казахстан в Азербайджанской республике выражаю соболезнования близким погибших. Пусть души их будут в Раю! Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

Он отметил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева работает правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первоочередной помощи. Компетентные органы обеих стран совместно принимают все необходимые меры. Медучреждения Казахстана оказывают соответствующую помощь. Многие неравнодушные жители Актау сдают кровь для пострадавших. Казахстанцы несут цветы к посольству и генконсульству Азербайджана. В посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг.

«Уверен, что Казахстан и Азербайджан пройдут через это испытание в духе братства и взаимопомощи. Мы вместе...», – отметил Алим Байель.

#Актау #самолет #Азербайджан #посольство #авиакатастрофа

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