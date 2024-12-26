В посольстве Казахстана в Азербайджане приспустили флаг в связи с трауром

В Азербайджане 26 декабря объявлен днем траура в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании AZAL недалеко от города Актау, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В стране отменены массовые мероприятия, приспущены флаги, изменена сетка вещания телеканалов.

«С глубокой болью воспринял известие об авиакатастрофе пассажирского самолета в Актау. От имени посольства республики Казахстан в Азербайджанской республике выражаю соболезнования близким погибших. Пусть души их будут в Раю! Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

Он отметил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева работает правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первоочередной помощи. Компетентные органы обеих стран совместно принимают все необходимые меры. Медучреждения Казахстана оказывают соответствующую помощь. Многие неравнодушные жители Актау сдают кровь для пострадавших. Казахстанцы несут цветы к посольству и генконсульству Азербайджана. В посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг.